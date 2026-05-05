Beyoncé fa un ritorno spettacolare con un "abito scheletro" tempestato di diamanti.

Dieci anni di assenza dal Met Gala, e un ritorno che ha ripagato tutta l'attesa. Nella notte tra il 4 e il 5 maggio, Beyoncé ha salito la scalinata del Metropolitan Museum of Art indossando un abito a forma di scheletro interamente tempestato di diamanti che ha immediatamente conquistato il web.

Un ritorno dopo dieci anni di assenza

Beyoncé era stata assente dal red carpet del Met Gala per un decennio. Il suo ritorno nel 2026, in veste di co-presidente della serata insieme all'attrice, produttrice e regista australiano-americana Nicole Kidman, alla tennista americana Venus Williams e all'ex direttrice di Vogue America Anna Wintour, è stato uno dei momenti più attesi della serata. È arrivata con Jay-Z e la loro figlia quattordicenne, Blue Ivy, che, sfoggiando occhiali da sole alla moda, ha chiaramente ereditato l'atteggiamento disinvolto della madre.

Il tema "Costume Art" di questa edizione del 2026, che esplora la moda come forma d'arte attraverso le collezioni del museo, è stato concepito per mettere in discussione il rapporto tra abbigliamento e corpo umano. Beyoncé, che nel corso della sua carriera ha fatto del costume un potente strumento narrativo – dagli abiti di "Lemonade" ai body del "Renaissance Tour" e ai look country di "Cowboy Carter" – non aveva bisogno di spiegazioni. L'abito con lo scheletro di diamanti era la risposta perfetta.

L'abito "scheletrico" di diamanti di Olivier Rousteing.

L'abito è stato disegnato da Olivier Rousteing, ex direttore creativo di Balmain. Una creazione scultorea dalla struttura scheletrica: una rete di diamanti e cristalli disposti a richiamare le ossa e le articolazioni di uno scheletro, su una base di tessuto trasparente. Il capo è completato da un corpetto aderente, un'ampia gonna e un sontuoso strascico di piume color crema e azzurro polvere.

La corona solare e i gioielli

Un copricapo abbinato, una corona a raggiera tempestata di diamanti, completava il look, accompagnato da una collana di diamanti scolpita e orecchini coordinati. I suoi capelli erano acconciati in morbidi ricci biondo dorato e il trucco, realizzato da Rokael Lizama, presentava un ombretto delicato, un fard rosa cipria e labbra nude lucide: una bellezza eterea che non cercava di competere con l'abito, ma piuttosto di esaltarlo.

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"Celebra ciò che Dio ti ha donato"

Interrogata da Vogue sul significato del suo abito, Beyoncé ha risposto semplicemente: "Si tratta di celebrare ciò che Dio ti ha donato". Ha anche reso omaggio al suo stilista: "È una persona che mi è sempre stata fedele, con la quale ho creato tantissimi look iconici. Si tratta davvero di rappresentarlo".

Blue Ivy sul tappeto rosso: un momento storico

In cima alla scalinata, Beyoncé, Jay-Z e Blue Ivy si sono fermati a posare insieme per una foto di famiglia. Era la prima volta che la quattordicenne Blue Ivy accompagnava ufficialmente la madre sul red carpet del Met Gala. Visibilmente commossa, Beyoncé ha detto: "È incredibile poter condividere questo momento con lei".

Dieci anni di assenza, un abito tempestato di diamanti, una corona solare e sua figlia Blue Ivy al suo fianco: Beyoncé non aveva bisogno di fare un discorso per celebrare il Met Gala del 2026. Le bastava sfilare sul tappeto rosso.