L'attrice Nina Dobrev condivide il suo viaggio in treno, ma è questa vasca da bagno a suscitare scalpore.

Fabienne Ba.
@nina / Instagram

L'attrice e modella bulgaro-canadese Nina Dobrev ha condiviso le immagini del suo viaggio sul Venice Simplon-Orient-Express e, tra tutti gli scatti, è stata una foto in vasca da bagno ad attirare immediatamente l'attenzione di tutti.

La vasca da bagno a bordo dell'Orient Express: un lusso raro

La star di "The Vampire Diaries" ha condiviso una serie di foto sul suo profilo Instagram ufficiale della sua avventura a bordo del Venice Simplon-Orient-Express, il leggendario treno di lusso. Tra le immagini del viaggio, una foto in bianco e nero che la ritrae in una vasca da bagno, immersa nella schiuma, ha subito catturato l'attenzione di tutti.

A bordo del Venice Simplon-Orient-Express, le cabine storiche dispongono solo di un semplice lavandino. Solo le Grand Suite, il massimo del lusso a bordo, offrono un bagno privato, ma con la sola doccia. C'è, tuttavia, un'eccezione: l'Osservatorio, una suite unica che occupa un'intera carrozza e comprende un bagno con vasca freestanding, una biblioteca, una sala da tè con camino e un lucernario per osservare le stelle. Un gioiello riservato a pochi eletti, e a quanto pare Nina Dobrev era tra questi.

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Un treno che coniuga il lusso Art Déco con servizi eccezionali.

Composto da carrozze europee degli anni '20 e '30, il Venice Simplon-Orient-Express percorre oltre 1.100 chilometri attraverso Francia, Italia, Austria e Ungheria, in un ambiente Art Déco meticolosamente restaurato. A bordo, i pasti vengono serviti in una delle tre carrozze ristorante – la Côte d'Azur, l'Étoile du Nord e l'Orientale – e il servizio in cabina 24 ore su 24 garantisce il comfort dei passeggeri. Un viaggio che è tanto un'esperienza sensoriale quanto un mezzo di trasporto.

Nina Dobrev, una presenza fissa nel genere di foto che fanno parlare la gente

Non è la prima volta che Nina Dobrev fa scalpore con i suoi post su Instagram. L'attrice, nota per il suo senso dello stile, alterna regolarmente look impeccabili a momenti più spontanei. Questa giostra sull'Orient Express non fa eccezione: un mix di viaggio di lusso, eleganza e un tocco di provocazione ben dosata.

Una vasca da bagno su un treno leggendario, una foto in bianco e nero: Nina Dobrev ha così riassunto in un'immagine l'essenza dell'Orient Express, il lusso come arte di vivere e la libertà di esprimerlo a modo proprio.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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