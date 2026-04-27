Questo duo scelto da Harper Beckham potrebbe benissimo diventare l'ispirazione della stagione.

Quando Victoria Beckham ha celebrato la sua nuova collaborazione con Gap a New York, è stata sua figlia Harper, altrettanto affascinante quanto la madre, a catturare l'attenzione di tutti. A soli 14 anni, l'adolescente aveva già uno stile tutto suo, in netto contrasto con l'eleganza haute couture della madre.

Una rara apparizione congiunta di madre e figlia a New York.

Il 24 aprile 2026, la stilista e imprenditrice britannica Victoria Beckham ha ospitato un evento Nordstrom a New York per celebrare la sua collaborazione con Gap. Harper Beckham era presente all'evento insieme alla madre, un momento ancora più significativo considerando le rare apparizioni pubbliche della figlia. Le foto, pubblicate da Victoria nelle sue storie di Instagram, sono diventate virali sui social media in pochissimo tempo.

Ciò che ha colpito maggiormente gli osservatori è stata la sorprendente somiglianza tra madre e figlia. Harper sfoggiava una piega bionda con riga centrale, che richiamava fedelmente le nuove mèches biondo dorato di Victoria, presentate pochi giorni prima durante un'apparizione al Today Show il 21 aprile. Due generazioni, due stili, un'unica acconciatura distintiva.

Il duo alla moda composto da crop top e pantaloni a vita bassa

Mentre sua madre aveva optato per un abito midi strutturato a blocchi di colore – rosa cipria, azzurro cielo e grigio – Harper ha scelto uno stile diametralmente opposto. La studentessa indossava un crop top nero a maniche corte che lasciava scoperto l'ombelico, abbinato a pantaloni neri a gamba larga e vita bassa. Sandali con tacco e punta aperta aggiungevano un tocco di eleganza senza compromettere l'atmosfera rilassata del look. Un outfit monocromatico e minimalista, decisamente in linea con l'estetica della Generazione Alpha.

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Un duo contrastante che sta diventando una tendenza a sé stante.

Il contrasto tra i due outfit – uno haute couture e colorato, l'altro casual e monocromatico – ha suscitato tante reazioni quanto l'evento stesso. Molti l'hanno interpretato come la perfetta dimostrazione di come la moda si tramandi e si reinterpreti di generazione in generazione. Harper Beckham, con questo semplice abbinamento di crop top e pantaloni a vita bassa, potrebbe aver involontariamente creato uno dei look più copiati di questa primavera.

Unendo lo stile casual a richiami Y2K rivisitati, Harper Beckham conferma che la nuova generazione della moda è già arrivata. In contrasto con l'eleganza raffinata di Victoria Beckham, il suo completo composto da crop top e pantaloni a vita bassa incarna una nuova generazione che non ha paura di infrangere le regole. Una cosa è certa: questo look, avvistato a New York, potrebbe benissimo diventare l'uniforme casual più desiderabile della stagione.