Vestita di rosa, Kylie Jenner si gode una vacanza al sole nei Caraibi.

La star americana dei reality show, imprenditrice e influencer Kylie Jenner ha dato il via all'estate in grande stile. Si è concessa una vacanza al sole nelle Isole Turks e Caicos (Caraibi) per celebrare un altro anno del suo marchio, Kylie Cosmetics. Una fuga di lusso, documentata nei minimi dettagli su Instagram, dove il rosa ha regnato sovrano.

Un look rosa acceso

In fatto di stile, Kylie Jenner ha optato per un completo da spiaggia rosa pallido, immortalato in un selfie allo specchio. Più tardi, lo stesso giorno, ha riproposto lo stesso rosa cipria, abbinandolo a una minigonna a balze per una "cena al tramonto", come da didascalia. Una palette estiva, fedele all'estetica vibrante che contraddistingue il suo marchio e le sue apparizioni pubbliche.

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Una villa e regali personalizzati

Kylie Jenner ha anche offerto ai suoi follower un tour della lussuosa villa dove il gruppo alloggiava. La figlia di 8 anni, Stormi, ha dato il via al tour davanti alla telecamera, prima di mostrare loro le numerose camere da letto. In una di queste, Kylie Jenner ha esposto un vero e proprio arsenale di regali personalizzati, tutti rosa: un telo mare ricamato, un cappellino con la scritta "Turks and Caicos With Kylie", una borraccia, una macchina fotografica, una borsa da spiaggia di Kylie Cosmetics e costumi da bagno su misura di marchi specializzati. Abbastanza per trasformare questo viaggio in una vera e propria trovata pubblicitaria.

Un cenno a un viaggio del 2019

Questo viaggio ricorda uno precedente. Si ispira a un viaggio organizzato nel 2019 per il marchio Kylie Skin, sempre alle Isole Turks e Caicos (Caraibi). All'epoca, noci di cocco floccate e abiti coordinati facevano già parte del pacchetto, e tra i partecipanti figurava anche la modella americana Sofia Richie Grainge. Il marchio aveva persino condiviso una foto ricordo di quel viaggio.

Tra il suo outfit rosa, l'ambientazione idilliaca e le foto accuratamente studiate, Kylie Jenner ha creato una vacanza tanto solare quanto strategica. Questo viaggio ai Caraibi dimostra ancora una volta la sua maestria nell'immagine e la sua abilità nel marketing, dove vacanza e promozione si fondono alla perfezione. Una pausa estiva che, prevedibilmente, ha deliziato i suoi follower.