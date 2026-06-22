"Sapevo chi era": la rivelazione di Ester Expósito su Kylian Mbappé incuriosisce i tifosi

Premiata al Festival della Televisione di Monte-Carlo, Ester Expósito ha rilasciato un'intervista in cui una rivelazione in particolare ha catturato l'attenzione di tutti. Interrogata dal media Legend su Kylian Mbappé, il cui nome è stato accostato al suo negli ultimi mesi, l'attrice spagnola si è lasciata sfuggire una breve frase – "Sapevo chi fosse" – che ha immediatamente incuriosito i suoi fan.

Un breve riferimento a Kylian Mbappé

Dall'inizio dell'anno, il nome di Ester Expósito è stato regolarmente accostato a quello del calciatore francese, con il quale è stato visto insieme in diverse occasioni. Nessuno dei due, tuttavia, ha commentato pubblicamente la natura di questo legame. Fedele alla sua riservatezza, Ester Expósito ha affrontato l'argomento solo brevemente, limitandosi a riconoscere chi sia – cosa ovvia, vista la fama mondiale dell'atleta. Ester Expósito ha inoltre ribadito il suo desiderio di tutelare la propria privacy, affermando di non voler che questa attenzione mediatica offuschi la sua carriera.

"Non so nulla di calcio."

Al di là di questa allusione, è stato soprattutto il suo rapporto con il calcio a lasciare un'impressione duratura. "Non so nulla di calcio! Sono stata allo stadio solo poche volte in vita mia. A casa, nessuno guardava le partite in televisione", ha confessato a Le Parisien . E questo, nonostante il fervore che circonda questo sport in Spagna: "Anche se la Spagna è un grande paese calcistico, io non ho quella cultura", ha spiegato.

Un paradosso con il suo nuovo film

Questa ammissione è tanto più "deliziosa" in quanto arriva in un momento particolare della sua carriera. Ester Expósito ha appena terminato le riprese di "Baton", il suo primo film in lingua inglese, girato negli Stati Uniti, la cui trama ruota attorno a un calciatore. "È un mondo che sto scoprendo, e con questo film sta succedendo tutto in una volta. Quindi comincio a interessarmi", spiega, divertita dalla coincidenza.

Un'attrice in ascesa

A Monte Carlo, Ester Expósito ha ricevuto la Ninfa d'Oro come Miglior Nuova Promessa Internazionale, un riconoscimento per la sua già brillante carriera. Balzata alla fama internazionale dalla serie "Elite" nel 2018, quando aveva solo 18 anni, da allora ha intrapreso numerosi progetti per evitare di essere etichettata in un unico ruolo. La vedremo presto nel thriller "Enfrentados: Marfil" e in "Dante", presentato di recente al Tribeca Film Festival.

Tra rivelazioni misurate sulla sua vita privata e una sincera ammissione della sua scarsa conoscenza del calcio, Ester Expósito conferma la sua natura discreta, determinata a rimanere concentrata sulla sua carriera. Una cosa è certa: con i suoi progetti internazionali, l'attrice e modella spagnola continuerà a far parlare di sé, prima di tutto per il suo talento.