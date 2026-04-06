Tra riccioli color rame e un taglio pixie, Kylie Jenner sfoggia un sorprendente look vintage.

Kylie Jenner ha attirato l'attenzione con una drastica trasformazione dei capelli, caratterizzata da ricci color rame e una rivisitazione moderna del taglio pixie. Questo cambio di look faceva parte di un servizio fotografico per il numero 23 di Puss Puss Magazine , in cui l'imprenditrice ha abbracciato un'estetica di ispirazione vintage.

Abituata a sperimentare con diversi colori e lunghezze di capelli, Kylie Jenner propone qui un'interpretazione retrò che unisce look texturizzati e tonalità audaci.

Riccioli color rame dallo stile decisamente retrò

Il look principale ruota attorno a una parrucca color rame con ricci lucenti che aggiunge una dimensione luminosa all'effetto complessivo. Questa tonalità calda contrasta con le palette più neutre del servizio fotografico, creando un forte impatto visivo. Il trucco completa questa trasformazione con un intenso smokey eye e una linea di eyeliner decisa, rafforzando l'ispirazione vintage dello styling. L'effetto complessivo evoca alcuni riferimenti estetici dei primi del Novecento, rivisitati in chiave contemporanea.

Kylie Jenner per Puss Puss Magazine (numero 23) fotografata da Kat Irlin, styling di Mackenzie e Alexandra Rose Grandquist. pic.twitter.com/Bb8MlpRVOv — linda (@itgirlbackup) 2 aprile 2026

Questa scelta di acconciatura sottolinea il desiderio di giocare con i codici classici pur mantenendo uno stile moderno.

Un taglio pixie rivisitato con un tocco di colore

In altre immagini del servizio fotografico, Kylie Jenner sfoggia un taglio pixie molto corto, impreziosito da riflessi rosa. Questa variante aggiunge un'ulteriore dimensione alla serie di foto, illustrando la diversità di stili esplorati. Il taglio pixie, spesso associato a un look audace, contrasta con i ricci ramati più voluminosi. Questo contrasto contribuisce a rafforzare l'identità visiva del servizio fotografico.

Kylie Jenner per la rivista Puss Puss pic.twitter.com/0hIXsETO9c — Luv (@cherrymagazinee) 3 aprile 2026

Accessori e silhouette completano questa estetica retrò, con pezzi ispirati alla moda vintage.

Una trasformazione dei capelli molto discussa

Gli utenti di internet hanno reagito rapidamente alle immagini, elogiando la capacità di Kylie Jenner di reinventarsi attraverso acconciature sempre diverse. I commenti hanno evidenziato in particolare l'originalità del colore rame e l'effetto visivo del taglio pixie.

Nota per le sue numerose trasformazioni di bellezza, l'imprenditrice conferma il suo interesse per la sperimentazione stilistica. Ogni nuovo look attira l'attenzione e contribuisce ad alimentare le tendenze.

Un'estetica vintage ancora presente nella moda.

Lo stile vintage continua a influenzare molte creazioni contemporanee. Le acconciature ispirate alle epoche passate vengono regolarmente rivisitate con tecniche moderne. Con questo servizio fotografico, Kylie Jenner dimostra come i riferimenti retrò possano essere adattati per creare look attuali. Propone una trasformazione dei capelli che reinterpreta i codici vintage con un tocco moderno.

Questo servizio fotografico conferma il continuo interesse per gli stili retrò, evidenziando al contempo la capacità dell'imprenditore di esplorare diverse identità visive.