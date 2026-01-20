A 60 anni, la figura di Elizabeth Hurley alle Maldive è accattivante

L'attrice, modella e produttrice britannica Elizabeth Hurley ha recentemente condiviso su Instagram diverse foto del suo soggiorno alle Maldive, dove ha potuto godere di un ambiente paradisiaco per iniziare l'anno 2026.

Una fuga soleggiata e serena

In questo post, Elizabeth Hurley appare rilassata e sorridente, mentre si gode la natura circostante e momenti di calma tra acque turchesi e sabbia fine. Ha accompagnato le immagini con un messaggio pieno di gratitudine: "Oh mio dio... adoro le Maldive! Ho avuto la fortuna di essere tra i primi ospiti di questa nuova isola privata. Siamo atterrati in idrovolante direttamente sul nostro molo privato: un soggiorno indimenticabile, grazie a un team straordinario. Che bel modo di iniziare il 2026!". Secondo i suoi fan, Elizabeth Hurley emana una serenità e una vitalità che ispirano.

Reazioni ammirate degli utenti di Internet

I commenti sotto il post si sono moltiplicati: "Sempre radiosa ed elegante come sempre", "Sembra che il tempo non la tenga più", "Un'energia e un sorriso che ispirano gioia". Altri hanno elogiato il suo "atteggiamento positivo e premuroso", sottolineando che Elizabeth Hurley incarna una visione sana del benessere: quella di una donna realizzata, radiosa e fedele a se stessa.

Un inizio d'anno promettente

Accompagnata dal figlio Damian, l'attrice ha condiviso diverse istantanee di questa vacanza idilliaca, all'insegna del relax e del tempo in famiglia. Sebbene il suo compagno Billy Ray Cyrus non compaia nelle foto, ha commentato e messo "Mi piace" al post, un discreto segno di supporto.

Elizabeth Hurley dimostra ancora una volta che eleganza e naturalezza vanno di pari passo con sicurezza e gioia di vivere. La star britannica inizia il nuovo anno incarnando il perfetto equilibrio tra autenticità e gratitudine. Un inizio di 2026 soleggiato e sereno.