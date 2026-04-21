Con questo abito con dettagli metallici, l'attrice Eva Longoria crea un look memorabile.

Per l'inaugurazione delle nuove gallerie David Geffen al LACMA di Los Angeles, Eva Longoria ha scelto un look che ha sicuramente attirato l'attenzione. Il suo abito scintillante dalle tonalità metalliche ha lasciato un'impressione indelebile quella sera.

Una serata storica per il LACMA.

Il 16 aprile 2026, il Los Angeles County Museum of Art (LACMA) ha celebrato l'inaugurazione delle sue nuove David Geffen Galleries, un progetto da quasi 724 milioni di dollari completato dopo sei anni di lavori.

Per l'occasione, si è riunita una schiera di celebrità, tra cui l'attore, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico greco-americano Tom Hanks e l'attrice, produttrice e cantante greco-americana Rita Wilson, l'attrice e produttrice cinematografica americana Sharon Stone, l'imprenditrice americana Paris Hilton, la modella e personaggio televisivo tedesco-americana Heidi Klum, la pianista e cantautrice americana Alicia Keys e il regista, produttore e sceneggiatore americano George Lucas. Il tutto si è svolto nella cornice artistica ed elegante dei locali del museo, recentemente rinnovati.

Un abito lilla tempestato di paillettes che catturava tutta la luce

Eva Longoria ha optato per un abito senza spalline interamente ricamato con paillettes lilla, il cui orlo sfrangiato arrivava fino a terra. La scollatura impreziosita da paillettes scendeva senza soluzione di continuità lungo il corpetto e nella gonna, creando una silhouette luminosa a 360 gradi. Secondo gli osservatori, l'abito sarebbe stato perfetto sul red carpet del Festival di Cannes, data la sua abbagliante brillantezza.

L'attrice ha completato il suo outfit con una collana di diamanti che formava un colletto scintillante intorno al collo e décolleté con plateau color caramello che lasciavano intravedere una pedicure rossa. Il suo trucco era volutamente sobrio – fard naturale, labbra rosa e eyeliner sfumato – per lasciare che l'abito fosse il protagonista.

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Un luogo ricco di significato per Eva Longoria

Il LACMA occupa un posto speciale nel cuore di Eva Longoria: è lì che ha conosciuto suo marito, José Bastón, nel 2013. La coppia si appresta a festeggiare il decimo anniversario di matrimonio il 21 maggio. José Bastón era al suo fianco quella sera, vestito con un abito nero sopra una camicia bianca con bottoni argentati e un papillon.

Lungi dall'essere relegata al red carpet, Eva Longoria è attualmente impegnata nella produzione e regia di una commedia per Netflix intitolata "The Fifth Wheel". Questo progetto conferma la versatilità dell'attrice, che sfoggia ruoli e look memorabili.