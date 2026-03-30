A 51 anni, quest'attrice ammette di voler frequentare uomini più giovani.

L'attrice e comica americana Chelsea Handler ha recentemente condiviso le sue opinioni sulle relazioni e sulla differenza d'età durante una puntata del podcast "IRL" di Angie Martinez. Ha spiegato che il suo approccio alle relazioni sentimentali si è evoluto nel tempo, portandola ora a frequentare partner più giovani di lei.

Una visione forte della vita romantica

Nota per la sua schiettezza, Chelsea Handler ha dichiarato che tra i venti e i trent'anni tendeva a frequentare uomini più grandi. Tuttavia, a partire dai quarant'anni, la sua prospettiva è cambiata. Ora afferma di sentirsi libera di fare scelte diverse, in linea con il suo stile di vita e le sue priorità personali.

«Quando avevo venti o trent'anni, uscivo sempre con uomini più grandi», ha spiegato, aggiungendo poi di aver deciso di esplorare una dinamica diversa. Riflettendo con umorismo sulla sua evoluzione, ha affermato: «Ora sto andando nella direzione opposta, perché sono troppo in forma per uscire con qualcuno di sessantacinquenne».

L'importanza dell'indipendenza

Chelsea Handler ha inoltre sottolineato il ruolo essenziale dell'indipendenza nella sua vita. Durante il suo discorso, ha spiegato di non voler basare la sua quotidianità esclusivamente su una relazione sentimentale. Ha evidenziato quanto apprezzi la sua libertà, in particolare per quanto riguarda i viaggi e l'organizzazione della sua agenda.

«Adoro viaggiare, adoro incontrare uomini, ma non voglio qualcuno che mi stia sempre tra i piedi», ha confidato. La comica ha descritto la sua mentalità come guidata dal desiderio di preservare la propria autonomia, pur rimanendo aperta a diversi tipi di relazioni. Ha anche parlato della sua visione del matrimonio, che considera un'istituzione meno centrale rispetto a prima, pur riconoscendo di affrontare l'argomento con umorismo.

Un'evoluzione delle rappresentazioni

La dichiarazione pubblica di Chelsea Handler si inserisce in un contesto più ampio in cui alcune personalità pubbliche condividono opinioni diverse sulle relazioni sentimentali, in particolare riguardo alla differenza di età tra i partner. Queste testimonianze contribuiscono ad ampliare le rappresentazioni tradizionali delle coppie e delle relazioni sentimentali. Esprimendo apertamente il suo punto di vista, Chelsea Handler contribuisce a un dibattito più ampio sulle aspettative sociali relative all'età, all'indipendenza e alle scelte personali.

Attraverso le sue dichiarazioni, Chelsea Handler mette in luce un approccio alle relazioni sentimentali basato sulla libertà individuale e sulla crescita personale. La sua testimonianza illustra la diversità dei percorsi e delle scelte relazionali, ricordandoci che le aspettative possono evolversi con le esperienze e le fasi della vita.