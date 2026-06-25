In un abito ornato di piume, Nina Dobrev rivisita la tendenza nuziale

L'attrice e modella bulgaro-canadese Nina Dobrev ha fatto sensazione sul red carpet del Taormina Film Festival in Italia. Ha reinterpretato il trend "bridal" – ispirato agli abiti da sposa – con una creazione spettacolare adornata di piume e cristalli. La sua apparizione non è certo passata inosservata.

Un abito ornato di piume

Per l'occasione, Nina Dobrev ha indossato un abito a corsetto senza spalline, realizzato su misura da One/Of by Patricia Voto. Il corpetto aderente presentava un motivo floreale jacquard, che univa delicati steli verdi a fiori colorati nelle tonalità del blu, del rosa e del giallo. A metà coscia, il tessuto lasciava spazio a un leggero tulle, ricoperto di nappe di piume rosa che ondeggiavano ad ogni movimento. Applicazioni di piume e scintillanti cristalli adornavano l'abito, aggiungendo un tocco di drammaticità alla silhouette.

Una reinterpretazione della tendenza sposa

Se da lontano l'abito evocava l'eleganza sobria di un abito da sposa, da vicino riservava molte sorprese. Lontano dal minimalismo tipico degli abiti bianchi, Nina Dobrev ha optato per una versione teatrale e ricca di texture, dove piume e strass sfidavano le convenzioni. Un modo per reinventare il trend "da sposa", tanto in voga sul red carpet, infondendovi un tocco di audacia e fantasia.

Accessori scelti con cura

Per completare questo capo d'effetto, Nina Dobrev ha optato per sandali argentati con cinturini e un effetto iridescente che richiamava lo scintillio dei cristalli del suo abito. Ha completato il look con orecchini di diamanti e un trucco leggero sui toni del rosa. Più tardi, lo stesso giorno, per un photocall, Nina Dobrev ha scelto un secondo look, più minimalista: un abito a mantella grigio perla, drappeggiato sulle spalle, abbinato a sandali bianchi.

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Al Taormina Film Festival per il suo cortometraggio

Questa apparizione ha coinciso con un momento significativo per l'attrice. Nina Dobrev era a Taormina per presentare il suo cortometraggio "General Admission", di cui è produttrice e in cui interpreta il ruolo principale. Sul red carpet, ha posato accanto ai suoi colleghi, confermando il suo status di attrice a suo agio sia davanti alla telecamera che sotto i riflettori.

Con questo abito impreziosito da piume, Nina Dobrev ha fatto una delle apparizioni più memorabili al Taormina Festival. Una dimostrazione di stile che dovrebbe ispirare molte future spose in cerca di originalità.