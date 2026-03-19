Rosalía incendia il palcoscenico con un camerino degno di un balletto futuristico.

Sul palco, alcuni artisti spingono al limite le possibilità espressive sia visive che musicali. Il costume diventa quindi un elemento centrale dello spettacolo. È l'approccio vincente di Rosalía, che ha inaugurato il suo eLUX Tour con una direzione artistica che fonde danza classica, estetica futuristica e illusioni sceniche.

Un lancio degno di nota a Lione

È stato alla LDLC Arena, il 16 marzo 2026, che Rosalía ha dato il via al suo tour internazionale. Secondo People Magazine, la cantautrice e musicista spagnola ha presentato "uno spettacolo costruito attorno a un universo visivo particolarmente elaborato" .

Fin dai primissimi minuti, il tono è chiaro: la performance trascende la semplice musica per abbracciare un approccio olistico, simile all'opera o al balletto contemporaneo. Il programma prevede una scaletta di circa venti brani, accompagnati da scenografie in continua evoluzione e suggestivi cambi di costume.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalía (@rosalialivevocalss)

Abiti ispirati al balletto

Tra gli elementi più discussi, spiccano le scelte di costume. Rosalía, in particolare, indossa un abito direttamente ispirato al balletto classico: un body bianco, un tutù rosa e scarpette da ballo, reinterpretati in chiave moderna. Questo look, unito alla coreografia eterea, rafforza l'impressione di una fusione tra concerto e performance artistica.

Rosalía viene talvolta portata in braccio o accompagnata da ballerini, creando quadri visivi che ricordano una performance coreografica. Altre silhouette arricchiscono questo universo: abiti fluidi, capi strutturati o completi che fondono tessuti leggeri con dettagli più grafici.

Tra moda, performance e narrazione

Il guardaroba di Rosalía è molto più di una semplice serie di look. Contribuisce a una narrazione coerente, in cui ogni outfit riflette uno stato d'animo o un'intenzione artistica specifica. Osserviamo transizioni tra silhouette ispirate alla danza classica e altre più contemporanee, che richiamano l'estetica dei club o dell'avanguardia. Questa diversità rispecchia la sua identità musicale, nota per "fondere influenze e generi". Il costume diventa quindi un'estensione di questo approccio ibrido.

Oltre ai costumi, la dimensione visiva dello spettacolo si basa anche su una scenografia meticolosa. Rosalía incorpora illusioni ottiche, giocando con prospettive, forme e movimenti sul palco. In alcune performance appare sospesa o incorniciata da elementi grafici manipolati dai ballerini, creando immagini quasi astratte. Questo approccio rafforza l'identità dello spettacolo, dove ogni canzone diventa un quadro completo, costruito attorno a uno specifico universo visivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @rosalia.australia

un ambizioso tour internazionale

Il "LUX Tour" proseguirà in diversi paesi, con una serie di date annunciate in tutto il mondo. Questo tour accompagna l'uscita del suo album "Lux", presentato a novembre 2025. Attraverso questo progetto, Rosalía conferma la sua posizione sulla scena internazionale, proponendo spettacoli in cui la dimensione visiva riveste un ruolo altrettanto importante quanto la musica.

Con questo nuovo spettacolo, Rosalía offre molto più di un concerto: un'esperienza immersiva in cui moda, danza e messa in scena interagiscono. Il suo guardaroba, ispirato al balletto ma reinterpretato in chiave contemporanea, illustra un intento preciso: trasformare ogni performance in un'opera d'arte visiva. Questo approccio contribuisce a ridefinire le convenzioni dell'esecuzione musicale contemporanea.