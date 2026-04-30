La cantante americana Lizzo festeggia il suo compleanno con un abito nero "audace".

Lizzo non ha fatto le cose a metà per il suo 38° compleanno. Il 27 aprile 2026, la cantante ha festeggiato il suo compleanno allo Chateau Marmont di Los Angeles indossando un abito nero trasparente e ha colto l'occasione per annunciare una notizia che ha suscitato ancora più scalpore del suo vestito.

Un anniversario accompagnato da un annuncio importante

Poche ore prima della sua festa di compleanno, Lizzo ha condiviso su Instagram una foto della sua mano curata che stringeva una versione in miniatura di se stessa, annunciando l'uscita del suo terzo album in studio, "Bitch", prevista per il 5 giugno 2026. "BUON COMPLEANNO A ME! Per festeggiare, vi presento il MIO NUOVO ALBUM IL 5 GIUGNO!", ha scritto nella didascalia. Un modo per trasformare il suo compleanno in un evento musicale.

L'abito nero che conteneva tutto

Per la serata allo Chateau Marmont, Lizzo ha indossato un lungo abito nero con spalline sottili, caratterizzato da due aperture sui fianchi e inserti in rete trasparente lungo i lati delle gambe, creando un effetto pelle scoperta per tutta la lunghezza della gonna. Aderente alla sua figura, l'abito ne accentuava le curve giocando con i contrasti tra opacità e trasparenza. Un look al contempo glamour e chic.

Accessori che ne migliorano l'impatto

Per completare il look, Lizzo indossava décolleté nere in vernice con punta affusolata, occhiali da sole rettangolari avvolgenti e diversi bracciali rigidi. Una stola di pelliccia marrone drappeggiata intorno alle braccia creava un contrasto morbido e d'effetto. La sua acconciatura – lunghe onde biondo dorato – e il rossetto rosa opaco con ciglia folte completavano un look studiato nei minimi dettagli.

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Una primavera 2026 molto intensa.

Questo compleanno corona una primavera particolarmente intensa per Lizzo. Durante il primo weekend del Coachella, il 10 aprile, ha fatto un'apparizione a sorpresa sul palco Sahara insieme al rapper americano Sexyy Red, suonando il flauto e ballando su una gigantesca bambola Labubu, indossando un body nero con ritagli. Tra il Coachella, l'annuncio del suo album e questa memorabile festa di compleanno, Lizzo sembra aver deciso che il 2026 sarà il suo anno.

Un nuovo album annunciato, un abito nero diafano, una serata allo Chateau Marmont con il suo fidanzato: Lizzo ha festeggiato il suo 38° compleanno come fa sempre: con brillantezza, senza freni e con la musica.