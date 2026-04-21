Questa apparizione della modella Gigi Hadid riporta alla ribalta un abito vintage.

Fabienne Ba.
@gigihadid / Instagram

Un abito, una silhouette e un'intera epoca che riemerge. Scegliendo un abito con scollo all'americana per la cerimonia dei Breakthrough Prize Awards, la modella americana Gigi Hadid ha elegantemente ricordato a tutti perché questo stile vintage merita di tornare di moda.

Un ritorno decisamente evidente sul tappeto rosso.

Il 18 aprile 2026, Gigi Hadid ha sfilato sul red carpet della dodicesima edizione dei Breakthrough Prize Awards a Los Angeles. Per l'occasione, ha scelto un abito in raso di seta bianco firmato David Koma, dalla silhouette a tubino molto aderente che ne esaltava la figura. Un profondo spacco sulla schiena aggiungeva movimento e leggerezza all'intero look.

Il top all'americana, elemento chiave del look

A rubare la scena è stato il corpetto dell'abito: una scollatura all'americana rivisitata, strutturata da una spilla gioiello e da spalline incrociate che si annodavano sulla schiena. Questo dettaglio architettonico conferiva all'outfit una dimensione quasi scultorea. Il look era completato da mules con tacco di Andrea Wazen e orecchini di cristallo, per una silhouette pulita e luminosa.

Un taglio con radici hollywoodiane

L'abito con scollo all'americana non è un'invenzione recente. Enormemente popolare negli anni '50 e '60, incarnava lo chic hollywoodiano, indossato da icone come Marilyn Monroe ed Elizabeth Taylor. La sua caratteristica scollatura, formata da spalline che si annodano dietro il collo, scopre le spalle, allunga il collo e crea una postura naturalmente elegante. Ha conosciuto una rinascita negli anni '90, in versioni più essenziali: tagli semplici, tessuti fluidi e satinati, in uno stile chic e disinvolto.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Elizabeth Sulcer (@elizabethsulcer)

Scegliendo questo abito per una delle sue rare apparizioni sul red carpet, Gigi Hadid non solo ha fatto una dichiarazione audace, ma ha anche riacceso l'interesse per uno stile che molti avevano relegato negli archivi. Un'ulteriore prova che la moda non muore mai veramente.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
Article précédent
Con questo abito con dettagli metallici, l'attrice Eva Longoria crea un look memorabile.
Article suivant
"Un miracolo": a 44 anni, Natalie Portman annuncia di essere incinta.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Un miracolo": a 44 anni, Natalie Portman annuncia di essere incinta.

Natalie Portman ha condiviso questa notizia inaspettata con profonda gratitudine. L'attrice, produttrice e regista israeliano-americana è in attesa...

Con questo abito con dettagli metallici, l'attrice Eva Longoria crea un look memorabile.

Per l'inaugurazione delle nuove gallerie David Geffen al LACMA di Los Angeles, Eva Longoria ha scelto un look...

Il nuovo taglio di capelli corto dell'attrice Jessica Chastain, a 49 anni, sta facendo scalpore.

L'attrice e produttrice americana Jessica Chastain, nota da anni per i suoi lunghi capelli rossi e ondulati, ha...

L'attrice Salma Hayek sfoggia con eleganza i suoi capelli grigi naturali.

L'attrice, regista e produttrice messicano-americana-libanese Salma Hayek non ha alcuna intenzione di nascondere i suoi capelli grigi, anzi....

La cantante Mariah Carey, 57 anni, ha fatto scalpore con un abito nero e stivali di pelle.

La cantautrice americana Mariah Carey non ha necessariamente bisogno di un tappeto rosso per fare colpo. Il 18...

L'attrice Anya Taylor-Joy incanta con un abito da compleanno degno di un mondo fantastico.

Per il suo trentesimo compleanno, l'attrice britannico-americana Anya Taylor-Joy ha condiviso su Instagram le foto della festa, che...