Questa apparizione della modella Gigi Hadid riporta alla ribalta un abito vintage.

Un abito, una silhouette e un'intera epoca che riemerge. Scegliendo un abito con scollo all'americana per la cerimonia dei Breakthrough Prize Awards, la modella americana Gigi Hadid ha elegantemente ricordato a tutti perché questo stile vintage merita di tornare di moda.

Un ritorno decisamente evidente sul tappeto rosso.

Il 18 aprile 2026, Gigi Hadid ha sfilato sul red carpet della dodicesima edizione dei Breakthrough Prize Awards a Los Angeles. Per l'occasione, ha scelto un abito in raso di seta bianco firmato David Koma, dalla silhouette a tubino molto aderente che ne esaltava la figura. Un profondo spacco sulla schiena aggiungeva movimento e leggerezza all'intero look.

Il top all'americana, elemento chiave del look

A rubare la scena è stato il corpetto dell'abito: una scollatura all'americana rivisitata, strutturata da una spilla gioiello e da spalline incrociate che si annodavano sulla schiena. Questo dettaglio architettonico conferiva all'outfit una dimensione quasi scultorea. Il look era completato da mules con tacco di Andrea Wazen e orecchini di cristallo, per una silhouette pulita e luminosa.

Un taglio con radici hollywoodiane

L'abito con scollo all'americana non è un'invenzione recente. Enormemente popolare negli anni '50 e '60, incarnava lo chic hollywoodiano, indossato da icone come Marilyn Monroe ed Elizabeth Taylor. La sua caratteristica scollatura, formata da spalline che si annodano dietro il collo, scopre le spalle, allunga il collo e crea una postura naturalmente elegante. Ha conosciuto una rinascita negli anni '90, in versioni più essenziali: tagli semplici, tessuti fluidi e satinati, in uno stile chic e disinvolto.

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Scegliendo questo abito per una delle sue rare apparizioni sul red carpet, Gigi Hadid non solo ha fatto una dichiarazione audace, ma ha anche riacceso l'interesse per uno stile che molti avevano relegato negli archivi. Un'ulteriore prova che la moda non muore mai veramente.