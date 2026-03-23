Sulla spiaggia, questa cheerleader mette in mostra la sua silhouette con un look da "sirena".

Anaëlle G.
@kleinepowell / Instagram

Sulla spiaggia delle Hawaii, Kleine Powell, cheerleader dei "Dallas Cowboys", sfoggia la sua silhouette in un outfit ultra-colorato, adottando un look da "sirena" per la sua vacanza post-stagionale, un look che, a detta degli utenti di internet, è davvero accattivante.

Un outfit vivace e una gonna bohémien

In una serie di scatti a carosello, Kleine Powell posa con un abito dai colori vivaci – turchese, corallo e viola elettrico – che ne esalta la figura. Abbina questo capo basic a una lunga gonna bianca svolazzante che le volteggia intorno alle gambe mentre si arrampica sulle rocce, con l'Oceano Pacifico che si infrange sullo sfondo. La didascalia recita: "Indosso una gonna lunga per nascondere il fatto che sono una sirena! 🐚"

Gli scatti in solitaria catturano la sua energia "giocosa": i capelli mossi dalla brezza salmastra, uno sguardo scintillante verso l'orizzonte, la sua figura illuminata dal sole al tramonto. Ex ballerina all'Università del Kentucky e veterana delle Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), vista nella serie documentaria di Netflix "America's Sweethearts", Kleine Powell trasforma la spiaggia in un'ambientazione fiabesca.

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Fan adoranti: "Una vera sirena!"

I commenti sono pieni d'amore. La cheerleader Ava Marie Lahey esclama: "Ragazza dell'isola!!! 😍" La cheerleader Reece Weaver aggiunge : "La più carina 🌺" I fan commentano: "Splendi!" e "Elegante anche sulla sabbia."

In breve, Kleine Powell dimostra che le vacanze di fine stagione si sposano alla perfezione con l'eleganza naturale. Questo look da sirena, un mix di abiti colorati e pose sognanti, conquista tutti: fan e compagne di squadra la incoronano "regina delle spiagge", "sirena indiscussa del DCC".

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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