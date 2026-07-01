Sullivan, figlio di Patrick Dempsey, debutta nella moda vintage.

Fabienne Ba.
@patrickdempsey / Instagram

A soli 19 anni, Sullivan Dempsey ha appena fatto il suo grande debutto nel mondo della moda. Il figlio dell'attore americano Patrick Dempsey posa per una campagna dedicata al vintage di lusso, che non è passata inosservata sui social media.

La prima campagna per Morphew World

Sullivan Dempsey ha realizzato la sua prima campagna pubblicitaria per Morphew World, una boutique di rivendita specializzata in abbigliamento vintage di lusso. Il marchio, che si è affermato come leader nel settore dell'abbigliamento d'archivio, offre alla sua clientela capi disegnati dai più grandi stilisti del XX secolo, meticolosamente restaurati e rimessi sul mercato. Questo approccio si allinea perfettamente con l'attuale tendenza verso un lusso più sostenibile e attento alla tradizione.

Un abito di Yves Saint Laurent degli anni '80.

È stato sull'account Instagram di Morphew World che Sullivan ha fatto la sua prima apparizione pubblica come modello. Il marchio ha pubblicato una foto in cui l'adolescente posa con un abito di Yves Saint Laurent degli anni '80. Questa visibilità ha immediatamente inserito Sullivan nella grande tradizione della moda d'alta moda, sotto l'occhio vigile di uno dei più prestigiosi archivi di moda al mondo.

Un secondo sguardo di Issey Miyake

Qualche settimana dopo, Morphew World ha condiviso una nuova immagine di Sullivan, questa volta in un contesto completamente diverso. L'adolescente appare con un completo total black di Issey Miyake, anch'esso degli anni '80. Lo stilista giapponese vede uno dei suoi capi d'archivio riportato alla ribalta con una prospettiva inedita. È una dimostrazione della versatilità stilistica di Sullivan, capace di incarnare sia il glamour dell'alta moda parigina che il minimalismo intellettuale giapponese.

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Un passo simbolico dopo la fine del liceo

L'inizio di questa carriera da modelli arriva un anno dopo un traguardo significativo nella vita di Sullivan. Nel maggio 2025, i gemelli Darby e Sullivan si sono diplomati alla Crossroads School for Arts & Sciences, un prestigioso istituto situato a Santa Monica, in California. "Sono così orgoglioso di voi ragazzi, e non vedo l'ora di scoprire dove vi porterà il prossimo capitolo delle vostre vite!", ha scritto Patrick Dempsey su Instagram all'epoca.

Con i suoi primi due servizi fotografici per un marchio di lusso vintage, Sullivan Dempsey ha fatto un ingresso straordinario nel mondo della moda. A soli 19 anni, sta percorrendo una strada che è al tempo stesso legata alla sua famiglia e decisamente personale, scegliendo il mondo dell'alta moda per il suo debutto.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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