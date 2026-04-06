"Sindrome della persona rigida": di quale disturbo soffre la cantante Céline Dion?

Dopo diversi anni segnati da problemi di salute, Céline Dion ha annunciato il suo ritorno sul palco questo autunno. La cantante del Quebec si esibirà all'Arena La Défense di Parigi per una serie di dieci concerti tra il 12 settembre e il 14 ottobre. Questo attesissimo ritorno arriva in un momento in cui l'artista soffre di sindrome della persona rigida, una rara malattia neurologica che compromette gravemente la mobilità e la capacità di esibirsi sul palco. L'annuncio, fatto il 30 marzo, giorno del suo compleanno, ha suscitato grande attenzione mediatica e ha contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica su questa condizione ancora relativamente poco conosciuta.

Una rara malattia neurologica

La sindrome della persona rigida, nota anche come sindrome di Moersch-Woltman, è un disturbo che colpisce il sistema nervoso centrale. Causa rigidità muscolare progressiva e spasmi dolorosi che possono manifestarsi in modo imprevedibile.

Questa condizione rimane rara. Le stime variano, ma si ritiene che colpisca solo poche persone su decine o centinaia di migliaia. Colpisce più spesso le donne e si manifesta più frequentemente in età adulta, generalmente tra i 30 e i 50 anni.

L'origine della sindrome non è stata ancora del tutto chiarita. I ricercatori propendono per l'ipotesi di una malattia autoimmune, in cui il sistema immunitario attacca erroneamente alcune cellule del corpo, compromettendo la normale funzione muscolare.

Sintomi che complicano la vita quotidiana

Il sintomo principale è la rigidità muscolare progressiva, in particolare a livello del tronco e degli arti. Questa rigidità può rendere più difficili i movimenti e compromettere l'autonomia.

I pazienti possono anche manifestare spasmi muscolari improvvisi e dolorosi. Queste contrazioni possono essere scatenate da diversi fattori, come rumori inaspettati, contatto fisico o emozioni intense. Nei casi più gravi, la condizione può limitare significativamente la capacità di camminare o di svolgere determinate attività quotidiane.

Il decorso della malattia varia da persona a persona. Alcuni pazienti mantengono una relativa mobilità, mentre altri sperimentano un progressivo peggioramento dei sintomi.

Si tratta di una malattia incurabile, ma esistono trattamenti per alleviarne i sintomi.

Non esiste una cura per la sindrome della persona rigida. Tuttavia, una gestione appropriata può ridurre la gravità dei sintomi e migliorare la qualità della vita.

Il trattamento in genere prevede l'assunzione di farmaci per ridurre gli spasmi muscolari. Anche approcci complementari, come la fisioterapia o l'attività fisica adattata, possono contribuire a mantenere la mobilità. Una diagnosi precoce consente spesso una migliore gestione della patologia e può limitarne l'impatto sulla vita quotidiana.

La sindrome della persona rigida è una rara malattia neurologica che può compromettere significativamente la mobilità e l'autonomia. L'annuncio del ritorno di Céline Dion sul palco a Parigi ha portato alla ribalta questa condizione ancora poco conosciuta. Nonostante l'assenza di una cura, un'assistenza adeguata può gestire meglio i sintomi e preservare la qualità della vita dei pazienti.