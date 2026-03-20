A bordo piscina, questa giocatrice di basket impressiona con i suoi addominali scolpiti.

La cestista americana Cameron Brink ha impressionato gli utenti di internet a bordo piscina sfoggiando i suoi addominali scolpiti, mentre si godeva l'ondata di caldo di Los Angeles dopo il suo addio al nubilato.

Selfie che stanno facendo scalpore sui social media

Il 19 marzo 2026, Cameron Brink, centro delle Los Angeles Sparks e del Breeze BC nella lega Unrivaled, ha condiviso una serie di foto a bordo piscina. Baciata dal sole californiano, il suo abbigliamento minimalista e gli addominali scolpiti hanno sicuramente catturato l'attenzione dei suoi follower. La didascalia recitava semplicemente: "Mi manca Los Angeles ❤️‍🔥", un riferimento all'ondata di caldo record che stava attanagliando la regione.

Al di là delle foto stesse, è la reazione online ad essere davvero accattivante. Sui social media, i commenti si sono moltiplicati, spaziando dall'ammirazione all'entusiasmo. Molti utenti lodano il suo "fisico impressionante", alcuni addirittura menzionano "un'atleticità impeccabile", mentre altri sottolineano la sua "disponibilità davanti alla telecamera" e il suo "carisma naturale". Tra complimenti, emoji entusiaste e messaggi di ammirazione, una cosa è chiara: queste immagini hanno lasciato un segno indelebile e rispecchiano appieno il sentimento generale dei fan, che sono stati in gran parte conquistati da questo post.

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Ritorno trionfale dopo il suo addio al nubilato

Di ritorno dal suo weekend di addio al nubilato al Resort at Pelican Hill (Newport Beach), dove ha festeggiato le sue imminenti nozze con Ben Felter, uno studente di informatica (il matrimonio è previsto per il 14 novembre 2026 a Palo Alto), Cameron si sta godendo Los Angeles. Tra le sue amiche: la giocatrice di basket Brooke Demetre, la giocatrice di pallavolo Sydel Curry Lee e la giocatrice di pallavolo Callie Rivers Curry. Le amiche hanno commentato: "Addominali da urlo!"

In sintesi, questo splendore post-vacanza – spiaggia, onde – della cestista americana Cameron Brink conferma il suo status di icona dello sport e della moda, lontana dai campi da gioco per i preparativi del matrimonio.