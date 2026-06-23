A 50 anni, Ali Larter risplende sul tappeto rosso in un abito nero a fiori.

L'attrice, modella e produttrice americana Ali Larter ha brillato sul red carpet. Ha fatto un'apparizione memorabile a una reunion davvero speciale: il cast di "Legally Blonde", riunitosi a New York per il 25° anniversario del film. Per l'occasione, ha scelto un elegante abito nero a fiori, perfettamente in linea con il tema.

Un tubino nero a fiori

Per l'evento, Ali Larter ha indossato un abito midi in raso nero di Carolina Herrera. Senza spalline, con scollo dritto e orlo al ginocchio, l'abito creava una silhouette elegante e strutturata, esaltata da un corpetto plissettato e un piccolo spacco sulla schiena. A catturare davvero l'attenzione sono state le decorazioni: decine di fiori di paillettes, un mix di foglie verdi e petali rosa, che brillavano a ogni movimento.

Un omaggio a Elle Woods

Questa scelta era ovviamente tutt'altro che casuale. Optando per il rosa, il colore emblematico di Elle Woods, l'eroina del film, Ali Larter ha reso un sottile omaggio all'iconico personaggio interpretato da Reese Witherspoon. È stato un modo giocoso di appropriarsi dei codici della saga reinterpretando il classico tubino nero. Il risultato: un outfit chic, festoso e ricco di riferimenti.

Accessori scelti con cura

Per completare il look, Ali Larter ha optato per delle décolleté nere con cinturino alla caviglia e punta aperta. Ha aggiunto orecchini a cerchio argentati, anelli coordinati e una pochette bianca, in tinta con la sua manicure color latte. Per il beauty look, un incarnato roseo, un rossetto intenso e occhi truccati con mascara hanno perfezionato l'insieme, mentre i suoi lunghi capelli biondi e lisci, con riga laterale, le ricadevano sulla schiena.

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Un evento speciale per celebrare il 25° anniversario del film.

Questa apparizione è avvenuta in un momento speciale. Ali Larter si è riunita con il cast originale di "Legally Blonde", tra cui Reese Witherspoon, Selma Blair e Jennifer Coolidge, in occasione di un evento per celebrare il 25° anniversario del film e l'imminente spin-off "Elle". Sul palco, le attrici hanno riproposto alcune delle loro battute più iconiche. Solitamente riservata sulla sua vita privata, Ali Larter era accompagnata anche dai suoi due figli, una presenza rara in questo tipo di eventi.

Con indosso un abito nero a fiori, Ali Larter ha fatto una delle apparizioni più sorprendenti a questa reunion nostalgica. Ciò ha entusiasmato i fan, che erano felicissimi di rivedere l'intero cast riunito.