Nonostante le critiche, questa modella si rifiuta di radersi il monociglio.

Nell'industria della moda, gli standard di bellezza sono fortemente codificati. Alcune personalità, oggi, scelgono di sfidare queste norme. È il caso di Sophia Hadjipanteli, modella che ha abbracciato pienamente il suo monociglio nonostante le ripetute critiche sui social media.

Un monociglio che è diventato un segno distintivo

La cipriota-americana Sophia Hadjipanteli si è fatta un nome nel mondo della moda grazie a un dettaglio inconfondibile: il suo folto monociglio. In un mondo spesso caratterizzato da volti perfettamente levigati e rigidi canoni estetici, questa scelta spicca immediatamente.

Sui suoi profili social, dove vanta un nutrito seguito, la modella condivide regolarmente foto di servizi fotografici, sfilate di moda e momenti della sua vita quotidiana. Il suo monociglio non viene mai nascosto o modificato; al contrario, è pienamente accettato come parte integrante della sua identità. Per lei, questa caratteristica fisica non è un "difetto" da correggere, ma un tratto naturale che sceglie di celebrare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da sophia ☠️🧿🪩🇨🇾 (@sophiahadjipanteli)

Affermare la propria unicità di fronte alle critiche

Questa scelta non sempre passa inosservata online. Sotto i suoi post, alcuni utenti di internet purtroppo non esitano a inviarle commenti o consigli non richiesti, incoraggiandola a strapparsi il monociglio.

La modella Sophia Hadjipanteli rimane ferma nella sua decisione: mantiene il suo aspetto semplicemente perché le piace. Piuttosto che cercare l'approvazione esterna, afferma di dare priorità al proprio comfort e alla propria visione della bellezza. In diverse interviste ha persino menzionato di aver ricevuto messaggi particolarmente aggressivi, comprese minacce. Nonostante ciò, continua a sfoggiare con sicurezza il suo aspetto, rifiutandosi di lasciare che le critiche ne condizionino l'immagine.

Un movimento per celebrare le sopracciglia naturali.

Oltre al suo stile personale, Sophia Hadjipanteli ha anche lanciato un'iniziativa sui social media: l'hashtag #UnibrowMovement. Questo movimento incoraggia le persone ad apprezzare le proprie sopracciglia naturali, indipendentemente dalla loro forma o densità. L'idea è semplice: ricordare a tutti che la bellezza non dovrebbe essere standardizzata dalle tendenze. L'hashtag ha rapidamente conquistato una community online. Migliaia di utenti hanno iniziato a condividere le proprie foto, celebrando i propri tratti naturali e rifiutando la pressione degli standard di bellezza.

Per i suoi servizi fotografici, Sophia Hadjipanteli a volte si spinge ancora "oltre", colorando il suo monociglio con tonalità vivaci. Un modo creativo per trasformare questo dettaglio fisico in una vera e propria firma artistica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da sophia ☠️🧿🪩🇨🇾 (@sophiahadjipanteli)

Una carriera che dimostri la tua unicità può essere allettante

Contrariamente a quanto alcuni potrebbero immaginare, questa scelta estetica non ha ostacolato la sua carriera; anzi, tutt'altro. Rappresentata dall'agenzia Premier Model Management, la modella Sophia Hadjipanteli ha collaborato con numerosi marchi e progetti internazionali.

In un settore che si sta gradualmente orientando verso una maggiore diversità, il suo aspetto, per così dire unico, sta diventando addirittura un punto di forza. Incarna una nuova generazione di modelle che valorizzano volti diversi e identità forti. Questo approccio si allinea anche con un più ampio movimento di body positivity, il cui obiettivo è celebrare corpi e volti così come sono.

Fiducia costruita fin dall'infanzia

Questa sicurezza in sé stessa non è frutto del caso. Sophia Hadjipanteli spiega spesso che sua nonna ha avuto un ruolo fondamentale nel plasmare la sua percezione di sé. Fin da bambina, la nonna l'ha incoraggiata ad essere orgogliosa delle sue origini e dei suoi tratti fisici. Questa educazione, basata sull'accettazione di sé, le ha permesso di sviluppare una forte autostima. Oggi, in un mondo così esposto come quello della moda e dei social media, queste solide basi rappresentano un vero e proprio scudo contro le critiche.

Accettando con orgoglio il suo monociglio, Sophia Hadjipanteli offre una prospettiva diversa sulla bellezza. Il suo messaggio è chiaro: le differenze fisiche non devono necessariamente essere corrette o cancellate. Possono anche diventare tratti distintivi, elementi di stile o persino motivi di orgoglio. E in un mondo in cui i volti sono stati a lungo omogeneizzati, questa visione più libera e inclusiva sta conquistando un numero crescente di persone.