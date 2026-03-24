Secondo uno studio, bere due o tre caffè al giorno potrebbe ridurre il rischio di demenza.

Il caffè è una delle bevande più consumate al mondo. Oltre ai suoi noti effetti stimolanti, potrebbe anche svolgere un ruolo nella salute del cervello. Un ampio studio condotto da ricercatori di Harvard, del MIT e della Brigham and Women's University suggerisce che bere da due a tre tazze di caffè al giorno è associato a un minor rischio di demenza.

Uno studio condotto su oltre 130.000 persone

Per comprendere meglio l'impatto del caffè sull'invecchiamento cerebrale, i ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 130.000 partecipanti seguiti per circa 43 anni. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica JAMA.

Durante questo periodo, gli scienziati hanno osservato le abitudini di consumo di caffè e tè dei partecipanti, nonché la loro salute cognitiva nel tempo. Le analisi hanno dimostrato che le persone che consumavano regolarmente caffè contenente caffeina avevano un rischio inferiore di sviluppare demenza rispetto a coloro che ne bevevano poco o per niente.

Una riduzione del rischio di demenza pari a circa il 18%.

Secondo i risultati dello studio, i partecipanti che consumavano più caffè avevano un rischio inferiore di circa il 18% di sviluppare demenza durante il periodo di follow-up. I ricercatori hanno anche osservato che questi partecipanti ottenevano in media risultati migliori in alcuni test cognitivi, tra cui quelli che valutano la memoria e la velocità di elaborazione delle informazioni. I benefici sembravano particolarmente evidenti negli individui che consumavano circa due o tre tazze di caffè al giorno.

Il possibile ruolo della caffeina

I risultati dello studio suggeriscono che la caffeina potrebbe svolgere un ruolo in questo potenziale effetto protettivo. Infatti, i ricercatori non hanno osservato lo stesso legame tra il consumo di caffè decaffeinato e il rischio di demenza. Questa differenza suggerisce che alcuni composti presenti nel caffè con caffeina, in particolare la caffeina stessa, potrebbero influenzare la salute del cervello.

È noto che la caffeina agisce sul sistema nervoso centrale e blocca alcuni recettori coinvolti nei processi di invecchiamento cerebrale. Tuttavia, i ricercatori sottolineano che i meccanismi esatti devono ancora essere chiariti.

Effetti simili osservati con il tè

Lo studio ha esaminato anche il consumo di tè. I ricercatori hanno riscontrato un'associazione simile tra un consumo moderato di tè e un minor rischio di demenza. Nello specifico, i risultati indicano che le persone che bevevano da una a due tazze di tè al giorno presentavano anche un declino cognitivo leggermente più lento rispetto a coloro che non ne bevevano. Queste osservazioni suggeriscono che alcune sostanze presenti in queste bevande, come la caffeina o alcuni antiossidanti, potrebbero contribuire a proteggere la funzione cerebrale.

Un'associazione, non una prova di causalità.

Nonostante questi risultati incoraggianti, i ricercatori sottolineano che il loro studio mostra un'associazione statistica, non una relazione di causa-effetto. Anche altri fattori potrebbero influenzare i risultati osservati. Ad esempio, le persone che consumano caffè potrebbero avere abitudini di vita diverse, come una dieta particolare, un livello più elevato di attività fisica o un migliore accesso all'assistenza sanitaria. Gli scienziati ribadiscono quindi che il caffè non dovrebbe essere considerato l'unica soluzione per prevenire la demenza.

Il ruolo dello stile di vita nella salute cognitiva

Numerosi studi dimostrano che la salute del cervello dipende da diversi fattori combinati. Un'alimentazione equilibrata, un'attività fisica regolare, la stimolazione intellettuale e la gestione dei fattori di rischio cardiovascolare svolgono tutti un ruolo importante nella prevenzione del declino cognitivo.

Un consumo moderato di caffè potrebbe quindi rientrare in un insieme più ampio di abitudini benefiche per la salute del cervello. Per i ricercatori, questi risultati aprono comunque interessanti prospettive per una migliore comprensione dei legami tra alcune bevande di largo consumo e l'invecchiamento cerebrale.