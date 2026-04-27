Che effetto possono avere sul corpo i segreti familiari inespressi

Benessere
Fabienne Ba.
Karola G/Pexels

I segreti familiari inespressi non sono semplicemente una mancanza di informazioni, ma elementi invisibili profondamente radicati nella psiche e nel corpo degli individui, talvolta di generazione in generazione. Questi segreti, spesso legati a traumi, malattie o eventi tabù, creano potenti effetti psicologici e fisici che influenzano la salute mentale, emotiva e persino fisica dei discendenti.

I meccanismi di trasmissione intergenerazionale

Gli studi qualitativi dimostrano che i segreti familiari vengono spesso custoditi per paura, vergogna o desiderio di protezione, ma questo silenzio alimenta una sofferenza interiorizzata. Secondo la ricerca di Mylaine Poirier , queste verità inespresse possono generare un disagio generale che sconvolge le dinamiche familiari, causando ansia, depressione e disturbi somatici nelle persone coinvolte. Queste "fughe" di segreti si manifestano talvolta con sintomi fisici inspiegabili, comportamenti ripetitivi o problemi psicologici irrisolti.

La psicologa Anne Ancelin Schützenberger, pioniera della psicogenealogia, spiega che questi segreti creano lacune nell'identità personale, privando i figli di una parte essenziale della loro storia familiare e, di conseguenza, del loro senso di legittimità e sicurezza emotiva. Le emozioni legate al segreto – senso di colpa, sfiducia, confusione – vengono trasmesse inconsciamente di generazione in generazione, influenzando la salute mentale dei discendenti, che spesso si sentono responsabili di bilanciare o compensare l'infelicità familiare senza però conoscerne la causa.

Impatto sul corpo e sulla salute

I segreti familiari inespressi possono manifestarsi anche come sintomi somatici . Un segreto non detto, soprattutto se legato a un trauma importante, può portare a manifestazioni fisiche come mal di schiena, problemi digestivi, dolore cronico o disturbi psicosomatici. Questi sintomi vengono talvolta interpretati come "messaggi" del corpo che esprimono una sofferenza non ancora comunicata a parole. La ricerca psichiatrica indica inoltre che questi disturbi sono spesso collegati allo stress cronico e inconscio generato dal peso del segreto all'interno delle relazioni familiari.

Liberazione attraverso il dialogo e la terapia

Rompere il silenzio dando voce ai segreti è un passo cruciale verso la guarigione. Questo processo, sebbene difficile, permette di sciogliere i nodi emotivi e di ristabilire l'equilibrio psicologico. Secondo gli specialisti in terapia familiare, come coloro che lavorano con il metodo delle costellazioni familiari, prendere coscienza del segreto e riconoscerlo in uno spazio sicuro è essenziale per prevenire la ripetizione inconscia dei traumi e ridurne gli effetti dannosi sulle generazioni future.

Questo approccio terapeutico promuove anche il ripristino della fiducia e dei legami all'interno della famiglia, contribuendo a sviluppare una nuova narrazione familiare più sana e autentica, liberando così corpo e mente da vecchi fardelli.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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