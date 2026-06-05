Obesofobia: da dove nasce questa intensa paura di ingrassare?

Con l'avvicinarsi dell'estate, le riviste ci esortano a rimetterci in forma, andare in palestra e sostituire i barbecue con ricette sane e senza salse. Di fronte a tutta questa retorica contro i "chili di troppo", l'aumento di peso è diventato quasi una paura collettiva. E nella sua forma più estrema, si chiama obesofobia.

Obesofobia: quando il peso diventa un'ossessione

Ci sono persone che hanno la fobia dei ragni e si irrigidiscono al solo sentir nominare queste creature pelose, e ce ne sono altre che hanno una paura viscerale di vedere il proprio indice di massa corporea schizzare alle stelle e diventare sovrappeso. Questa è la definizione stessa di obesofobia. Non si tratta solo di un senso di colpa che si insinua quando cediamo alla tentazione di un dolce invitante . È qualcosa di molto più opprimente.

Ad ogni boccone, chi soffre di questo malessere conta le calorie come se avesse un contatore attaccato alla testa. Si pesa più volte al giorno per monitorare il proprio peso al grammo. Fa esercizio fisico non per rilassarsi o scaricare la tensione dopo una dura giornata, ma per bruciare le calorie del pasto e alleggerire il corpo.

L'obesofobia, una condizione purtroppo diffusa nell'era di Ozempic e di tutti i tipi di programmi per la perdita di peso, provoca una paura irrazionale di diventare obesi, anche in persone di peso normale che hanno ancora margine di crescita. Non si tratta di una semplice fissazione estetica, ma di un "tipo di disturbo d'ansia", come spiegato in un articolo della Cleveland Clinic .

I sintomi dell'obesofobia non vanno presi alla leggera.

A differenza dell'ortoressia, che implica filtrare tutto il cibo che passa per la bocca e creare menù salutari degni di una casa di riposo, l'obesofobia è accompagnata da rituali drastici per mantenere uno stile di vita impeccabile. Chi ne soffre rifiuta gli inviti al ristorante, porta sempre con sé un contenitore di plastica e mangia porzioni che a malapena soddisfano il fabbisogno calorico di un bambino piccolo. Arrivano persino a scegliere piatti più piccoli per ridurre la quantità di cibo. Per loro, la privazione è praticamente una seconda natura, una risposta automatica. Si impongono restrizioni, anche a rischio di soccombere alla malnutrizione o addirittura di arrivare alla fame.

Allo stesso tempo, si sottopongono incessantemente a intensi programmi di allenamento, sudando copiosamente nonostante i loro corpi siano già debilitati. Un'altra caratteristica dell'obesofobia è che chi ne è affetto è disposto a spendere tutti i propri risparmi per riacquistare la propria forma fisica e soddisfare questo desiderio viscerale di magrezza. E quando si guardano allo specchio, i loro occhi si riempiono di insulti e malizia. Vivono le proprie insicurezze al loro apice. Secondo la Cleveland Clinic, l'obesofobia può anche portare ad altri disturbi mentali, come il disturbo di dismorfismo corporeo, la depressione, i disturbi alimentari o il disturbo ossessivo-compulsivo.

Possibili cause dell'obesofobia

L'obesofobia non compare all'improvviso. Si insinua insidiosamente e quasi senza preavviso. Si insinua dolcemente, iniziando con l'eliminazione di alcuni alimenti classificati come "E" sulla scala Nutri-Score. Inizia con il desiderio di "riprendere il controllo" o "tornare in forma", per poi trasformarsi in una malsana ricerca della magrezza. E la società, che promuove la magrezza come ideale di salute, è tra i responsabili, trascinandoci in un circolo vizioso.

Discriminazione del peso

L'obesofobia non nasce dal nulla. Prospera in un ambiente in cui il peso viene costantemente scrutinato, commentato e classificato. Le persone in sovrappeso sono ancora soggette a stereotipi persistenti, come se il loro corpo trasmettesse automaticamente una mancanza di forza di volontà, negligenza o cattive abitudini di vita. Sentendosi continuamente dire che la magrezza è l'unica strada per il successo, la salute o l'amore, alcune persone sviluppano una profonda paura di essere associate a questi pregiudizi.

Quest'ansia può quindi trasformarsi in una strategia di difesa. L'obiettivo non è più semplicemente perdere qualche chilo: è sfuggire alla stigmatizzazione, ai commenti inappropriati dei familiari, ai consigli non richiesti o ai giudizi silenziosi che pesano nei camerini, nelle sale d'attesa e persino nelle visite mediche.

La cultura della magrezza

È impossibile parlare di obesitàfobia senza menzionare il culto contemporaneo del corpo magro. Social media, pubblicità, certi programmi televisivi e l'industria del benessere promuovono spesso la stessa immagine: quella di un corpo tonico presentato come la versione ideale di sé stessi. Programmi di "trasformazione", sfide detox , spettacolari foto del prima e dopo e il discorso sul "corpo estivo" perpetuano l'idea che si debba costantemente ottimizzare la propria figura.

Traumi passati

L'obesofobia può derivare anche da esperienze dolorose. Un'infanzia segnata da prese in giro fisiche, un genitore ossessionato dalle diete, un commento umiliante da parte di un insegnante, il bullismo a scuola per il peso... Questi ricordi a volte lasciano cicatrici indelebili. Per alcune persone, la paura di ingrassare non è legata al corpo in sé, ma a ciò che esso simboleggia. Riprendere peso può risvegliare ricordi di un periodo di rifiuto, solitudine o vergogna. Il corpo diventa quindi un territorio ipercontrollato, come se mantenere un certo numero sulla bilancia impedisse di rivivere vecchie ferite.

Una storia di disturbi d'ansia

Infine, le persone già predisposte all'ansia potrebbero essere più vulnerabili a questa paura pervasiva. Quando si tende ad anticipare il peggio, a ricercare il controllo assoluto o a rimuginare incessantemente, il cibo e il peso possono diventare un terreno particolarmente fertile per l'ossessione.

Controllare le porzioni, contare le calorie o ritualizzare l'attività fisica può a volte fornire un momentaneo senso di sicurezza. Ma questa sensazione di controllo può rapidamente trasformarsi in un circolo vizioso. Più cresce la paura, più i comportamenti restrittivi si rafforzano. E più questi comportamenti si radicano, più diventa difficile distinguere la semplice attenzione alla salute dal disagio psicologico che merita di essere riconosciuto.

L'obesofobia non è quindi semplicemente una questione di maggiore preoccupazione estetica. Implica un rapporto ansioso con il corpo, alimentato da complessi fattori sociali, emotivi e psicologici, che possono avere un impatto reale sulla qualità della vita.