Questo consiglio rinfrescante dei tennisti potrebbe trasformare le tue giornate estive

L'estate non è ancora ufficialmente arrivata, eppure le temperature stanno già battendo ogni record. Il termometro è alle stelle e, anche con qualche strato in meno addosso, il caldo si fa sentire e si suda copiosamente. Per rinfrescarsi, probabilmente le avete provate tutte: un ventilatore, uno spray nebulizzatore, un ventaglio portatile... Ma i tennisti hanno un'altra tecnica promettente per regolare la temperatura corporea tra un set e l'altro.

Un asciugamano riempito di cubetti di ghiaccio

In questo momento, tutti gli occhi sono puntati sui prestigiosi campi del Roland Garros, dove si stanno disputando partite di tennis decisive. Mentre la finale promette grandi imprese sportive e qualche emozionante sorpresa in classifica, i campioni del tennis hanno dovuto affrontare scambi sotto un caldo torrido degno dell'emisfero australe. I campi in terra battuta hanno assunto l'aspetto di aridi deserti.

Sugli spalti, gli spettatori, tutti vestiti di bianco e lino, agitavano freneticamente i ventagli nella speranza di creare una piacevole brezza. Anche i giocatori, sui campi, hanno dovuto sopportare questo caldo anomalo che ha condizionato le loro prestazioni. Esposti al sole cocente, con un indice UV talmente alto da cuocere i kebab e sciogliere il gelato, hanno disputato le loro partite in condizioni estreme.

Durante le brevi pause, non si limitavano a bere acqua direttamente dal congelatore e ad asciugarsi i capelli con panni in microfibra. Si avvolgevano intorno alle spalle una specie di rotolo di stoffa. Il sollievo era evidente sui loro volti. Questo cuscino improvvisato conteneva cubetti di ghiaccio. Un'ottima soluzione di fortuna se non si ha l'aria condizionata in casa e l'ambiente è gelido.

Come si può riprodurre questa tecnica a casa?

Sebbene il Roland Garros sia un evento sportivo di alto livello che attrae un pubblico benestante, questa tecnica di raffreddamento osservata a bordo campo è facilmente replicabile a costi minimi. Non è richiesta alcuna spesa. Si esegue con il minimo indispensabile: un asciugamano sufficientemente lungo, come un asciugamano per le mani, e una manciata di cubetti di ghiaccio.

Il metodo è semplice e la content creator @ la.vanth ve lo mostra in esclusiva. Stendete l'asciugamano, mettete dei cubetti di ghiaccio al centro come fareste con gli ingredienti di un burrito e arrotolatelo. Aggiungete dei nastrini per fissare il vostro scaldacollo ghiacciato. Mettetelo nel freezer per circa trenta minuti e godetevi questo abbraccio di ghiaccio durante i vostri giorni liberi o mentre lavorate da casa. Un metodo efficace quando la vostra casa sembra una sauna gigante.

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I vantaggi di questo trucco di raffreddamento

Durante i periodi di caldo intenso, si potrebbero trascorrere intere giornate a passeggiare tra i banchi frigo dei supermercati e degli altri centri commerciali. In Francia, secondo i dati ufficiali, 9 milioni di persone sono intrappolate in case che sembrano soffocanti e prive di aria. Anche con le persiane chiuse e alzandosi alle 5 del mattino per far entrare aria fresca, la propria casa è un forno. Ci si sente letteralmente come una pianta in serra, che fermenta lentamente tra le proprie mura.

Questa tecnica di raffreddamento, vista sui campi da tennis e adottata da giocatori come Djokovic, è un'idea geniale per affrontare al meglio il caldo torrido dei prossimi anni. Meno drastica della famigerata doccia fredda, che i medici sconsigliano vivamente, permette al corpo di tornare gradualmente alla sua temperatura normale. L'asciugamano funge da morbida "barriera" per prevenire lo shock termico.

Naturalmente, questa tecnica non sostituisce le raccomandazioni essenziali da seguire durante i periodi di caldo intenso. Bere acqua regolarmente, chiudere le persiane nelle ore più calde, arieggiare al mattino presto e limitare l'attività fisica rimangono le priorità.

Ma questo metodo per scaldarsi il collo con il ghiaccio ha il vantaggio di essere accessibile a tutti. Non c'è bisogno di investire in un condizionatore che consuma molta energia o in dispositivi sofisticati e a volte troppo costosi. Un asciugamano, qualche cubetto di ghiaccio e un po' di pianificazione sono tutto ciò che serve per ricreare a casa questo metodo adottato dai migliori atleti. Abbastanza per vincere ogni sfida contro il caldo torrido.