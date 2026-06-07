Spesso lo facciamo senza pensarci, ma questo riflesso può danneggiare i denti.

Quando non si hanno le forbici a portata di mano e le dita sono troppo unte per essere utili, si usano i denti per aprire confezioni che altrimenti riporterebbero la dicitura "apertura facile". Questo gesto selvaggio, persino primitivo, potrebbe essere eccitante nei film, ma nella realtà è molto meno attraente.

Aprire le confezioni con i denti è una cattiva idea.

Non vedi l'ora di assaggiare quelle deliziose caramelle aspre dalle forme kawaii, o quelle nuove patatine al gusto di tartiflette che ti fanno venire l'acquolina in bocca da quando le hai comprate. Solo che, beh, la confezione ti oppone resistenza e, contrariamente a quanto scritto sulla scatola, è una prova di pazienza, o addirittura un vero e proprio enigma degno di una escape room. La tiri con le dita finché non ti si rompe un'unghia e ti ritrovi con i muscoli indolenziti, ma la confezione non ha nemmeno un graffio. E a differenza di tuo padre, che non usciva mai di casa senza il suo inseparabile coltellino tascabile, tu non hai un coltellino svizzero. Quindi, come ultima risorsa, sfodera i denti come un'arma formidabile e squarci il sacchetto con un solo schiocco della mascella.

Se il tuo dentista ti vedesse in azione, probabilmente svenirebbe. Anche se i tuoi denti sono affilati come forbici da cucina, non sono zanne. Come sottolinea il sito web di Red Maple Dental, "mordere e strappare la plastica con i denti può scheggiare, fratturare o rompere uno o più denti". Questa abitudine, sempre descritta in modo piuttosto suggestivo nei romanzi rosa, potrebbe tirarti fuori dai guai ogni tanto. Tuttavia, può danneggiare lo smalto, la barriera protettiva dei denti, e mandarti dritto dal dentista, un posto che hai evitato fin da quando ti hanno curato la prima carie.

Inoltre, è probabile che ti ferisca, soprattutto le gengive, che sono zone particolarmente sensibili. I denti non sono strumenti né soluzioni improvvisate. "Una crepa nello smalto dentale rappresenta un punto di ingresso per i batteri, che possono raggiungere altre parti del dente, aumentando significativamente il rischio di carie e infezioni", ricorda la clinica Prisma Dentistes.

Gli imballaggi sono veri e propri terreni fertili per i microbi.

Che si tratti di un sacchetto di anacardi, di salsa avanzata da un pasto improvvisato al fast food o di capsule di caffè istantaneo dell'ufficio, hanno tutte una cosa in comune: sono sporche quasi quanto il water. Ricorda, molte persone le maneggiano prima che finiscano nella tua cucina o nel tuo portapranzo.

Passano per diverse mani, non sempre molto pulite, percorrono i nastri trasportatori delle casse e finiscono persino sul fondo del carrello della spesa... Potrebbero anche essere cadute a terra durante il tragitto. E se si considera che oltre il 70% dei carrelli della spesa trasporta batteri fecali, non serve un microscopio. Nonostante gli standard attuali, questi imballaggi non sono sterilizzati. Pertanto, ospitano batteri invisibili a occhio nudo, ma che non passeranno inosservati nel vostro organismo. Oltre a ingerire microplastiche, vi esponete anche a batteri particolarmente virulenti come l'Escherichia coli.

Le bustine di salsa dei fast food sono l'esempio peggiore

Probabilmente vi sarà già capitato di dover usare i denti per aprire una bustina monodose di ketchup o maionese in un fast food. E fareste meglio ad avere un sistema immunitario forte per sopravvivere a quell'esperienza senza conseguenze. Queste mini bustine, però, vi faranno quasi certamente passare la voglia per sempre. Innanzitutto, hanno una consistenza oleosa, che rende l'apertura ancora più difficile.

Infilate frettolosamente nei sacchetti di carta al momento dell'ordine, le banconote passano tra mani non sempre protette da guanti. Mentre preparano l'ordine, i camerieri toccano banconote, monete e vassoi usati. Inutile dire che il rischio di contaminazione è maggiore.

Questi sacchetti, spesso realizzati in plastica multistrato, sono progettati per resistere... a volte anche troppo bene alla forza umana, ma non necessariamente ai batteri. Confezionati in scatole, conservati a temperatura ambiente e maneggiati in continuo, accumulano una notevole quantità di microbi indesiderati. Il risultato: mettendoli in bocca per "risparmiare tempo", si trasforma un semplice spuntino in una lotteria microbiologica.

E se la tentazione è davvero troppo forte, ricordatevi questo: i vostri denti non sono apri-pacchi multifunzione. Sono già abbastanza impegnati a sopravvivere a pasti, spuntini e bevande zuccherate senza dover aggiungere una missione da commando contro la plastica ostinata.