Inviare un messaggio di testo "tanto per fare" potrebbe avere effetti più positivi di quanto si possa immaginare.

Quando prendi il telefono e inizi a scrivere, di solito è per sapere come sta qualcuno, condividere pettegolezzi che avresti dovuto tenere segreti o chiedere un favore. Raramente lo fai per mandare un semplice "ciao, come stai?", un messaggio che suona vuoto. Eppure, inviare un messaggio senza uno scopo preciso sarebbe altrettanto utile quanto chiacchierare del tempo con il fornaio.

Inviare un messaggio di testo senza un motivo particolare: un consiglio insolito per il benessere.

Nell'era delle chat di gruppo onnipresenti, dei messaggi vocali simili a podcast e delle infinite notifiche, gli SMS sono diventati un'eccezione. Tua madre è l'unica che arricchisce la tua casella di posta, un tempo stracolma di GIF, pettegolezzi e lunghi sfoghi quasi letterari di autocritica. Mentre ai tempi degli hashtag "swag" e delle foto di Tumblr vi scambiavate banalità con i vostri cellulari a conchiglia, oggi mandate messaggi solo per dare la notizia in anteprima e fare i pettegoli.

Prendi la tua penna virtuale per spettegolare, raccontare la tua vita aziendale, che sembra una telenovela, o organizzare incontri con le amiche. Mandi messaggi per aggiornarle sulla tua storia d'amore con quell'uomo che hai incontrato alla cassa del supermercato o per pianificare il tuo prossimo pigiama party. Tuttavia, non hai il riflesso di inviare piccoli "wow" spontanei come il "mago" di MSN. Per te, sarebbe come mandare messaggi vuoti.

Eppure, gli SMS sono stati inizialmente inventati per rimanere in contatto nonostante la distanza (e per rassicurare i genitori durante gli anni del liceo). La content creator @simply_nikkib_ consiglia di tornare alla definizione originale di SMS e di non aspettare un problema urgente per iniziare una conversazione via messaggio. Secondo lei, non è un modo per ammazzare il tempo, ma piuttosto un rituale rilassante. Ogni settimana, si impegna a inviare un messaggio ai suoi cari, proprio come farebbe una madre affettuosa con un figlio a chilometri di distanza. Un'abitudine semplice e gratuita che arricchisce la sua serenità interiore.

Un'idea nata su TikTok e convalidata dalla scienza.

La content creator, che per diverse settimane di seguito ha inviato messaggi spontanei ai suoi cari, ha poi parlato della sua esperienza. Ha raccontato questo esperimento sociale apparentemente banale. Secondo il suo racconto, non si è trattato affatto di un gesto superficiale o di un modo per combattere la noia. È diventato quasi un rituale positivo, un modo semplice per aumentare i suoi livelli di dopamina. Ha affermato che inviare questi messaggi spontanei e sinceri le ha provocato un'ondata di gioia e l'ha messa di buon umore per il resto della giornata. E non è affatto una teoria inverosimile.

Uno studio pubblicato sulla rivistaCommunication Research supporta l'ipotesi del creatore di contenuti. Secondo i risultati, chiacchierare con almeno un amico durante il giorno potrebbe migliorare il benessere tanto quanto una passeggiata nei boschi o un bagno caldo. La buona notizia è che non è necessario incontrarsi di persona per trarne beneficio. Che si tratti di una conversazione dal vivo attorno a un tavolo o di un breve messaggio, ci sono ottimi motivi per rimanere in contatto con i propri cari.

"Un semplice messaggio di testo può dare inizio a uno scambio che rafforza il legame e aiuta a sentirsi meno isolati", aggiunge la dottoressa Melissa Gluck, psicologa, alla rivista Bustle . In altre parole, non c'è bisogno di affaticare i pollici con infiniti messaggi per rimanere in contatto. Né serve trovare un pretesto o un argomento interessante per dire "Ti sto pensando" o per far sapere a tutti che ci si è vicini.

Il contenuto del messaggio? Un'immensa gratitudine.

La creatrice di contenuti che si cela dietro questa pratica digitale non si limita a inviare un semplice "ciao, come stai?" o a porre domande chiuse che possono ottenere solo un "sì" o un "no" come risposta. Semina gratitudine attraverso i pixel e spera di strappare un sorriso ai suoi destinatari. Rende piccoli omaggi ai suoi cari con un messaggio di ringraziamento, un piccolo pensiero affettuoso o parole intrise di tenerezza.

In effetti, suggerisce alcune frasi di apertura come: "Ciao! Ti sto pensando! Che c'è di nuovo?" oppure, se ti senti più a tuo agio a livello emotivo: "Ti mando un breve messaggio per salutarti e dirti che ti voglio bene!". "C'è qualcosa di confortante nel diffondere gentilezza, che tende a tornare indietro", spiega Gluck. Questo è il principio fondamentale della legge dell'attrazione: attiriamo ciò che siamo.

In altre parole, non c'è bisogno di aspettare grandi notizie, una crisi esistenziale o un colpo di scena degno di una serie TV per riprendere i contatti. Anche solo far vibrare il telefono di qualcuno con un sincero "ti penso" diventa un piccolo, discreto ma efficace gesto di affetto.

In una vita quotidiana satura di messaggi funzionali, promemoria e notifiche urgenti, questo tipo di SMS gratuiti funge da pausa sociale.