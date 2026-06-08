Secondo i ricercatori, guardare nello spazio non significa necessariamente fantasticare.

A volte, lo sguardo si perde nel vuoto e la mente si fissa: si osserva un punto, un oggetto, una persona senza battere ciglio. Si è fisicamente presenti, ma mentalmente altrove. Dall'esterno, si dà l'impressione di essere completamente disconnessi dalla realtà, come intrappolati in una dimensione parallela. Ciò che molti chiamano "pausa" non è sempre un malfunzionamento del sistema o un sintomo di fantasticheria.

Un “vuoto mentale” che viene ancora frainteso

Stai svolgendo le tue attività quotidiane quando improvvisamente il tuo corpo entra in modalità standby. Il tuo sguardo, completamente immobile, assomiglia a quello di una bambola di cera e non si muove di un millimetro. Fissato su un oggetto a caso, non svolge la sua consueta funzione osservativa. Evoca una sorta di vuoto. Anche se i tuoi amici ti parlano e continuano la loro conversazione, tu non sei più ricettivo a ciò che dicono.

Nonostante l'attività circostante, il brusio di fondo e la danza umana che si svolge davanti ai tuoi occhi, rimani "nel tuo mondo", paralizzato sul posto. Sei come una statua per qualche minuto. Sembra che tu stia improvvisando una solitaria partita a "Luce rossa, luce verde". In quel preciso istante, chi ti sta intorno ti accusa di sognare ad occhi aperti, di lasciarti distrarre o addirittura di essere completamente assente. A volte, i tuoi cari battono persino le mani o emettono una serie di suoni onomatopeici per riportarti alla realtà.

Questo breve momento di distrazione viene spesso scambiato per maleducazione o disattenzione. In realtà, gli scienziati lo chiamano "vuoto mentale". "Il vuoto mentale è definito come la completa assenza di qualsiasi contenuto mentale che si possa descrivere agli altri", spiega Esteban Munoz-Musat, neurologo ed ex dottorando, in un comunicato stampa del Brain Institute. Contrariamente a quanto potrebbero immaginare coloro che vi circondano, non state scorrendo la vostra lista di cose da fare né pensando alla cena. Il cervello è completamente amorfo, come se fosse anestetizzato o disattivato.

Un modo per risparmiare energia

Durante questa fase, quando sembri un robot spento, la tua mente è un deserto: nessun pensiero intrusivo, nessuna voce interiore a farti la predica, nessun promemoria dei tuoi obblighi. L'attività cerebrale è praticamente inesistente. In un interessante studio pubblicato su Trends in Cognitive Sciences , i ricercatori paragonano questo "vuoto mentale" a un micro-sonnellino, una sorta di reset interno.

Hanno analizzato questo stato onirico utilizzando la risonanza magnetica funzionale per comprenderne meglio lo scopo. E, contrariamente alle aspettative, non è un segno di noia né la prova di una perdita di interesse. È un riposo forzato. Gli scienziati hanno persino osservato somiglianze con il sonno profondo nella corteccia cerebrale. In definitiva, è la stessa cosa di dormire in piedi. Quando gli occhi sono persi nei pensieri, si ricaricano le batterie. È un processo simile con i telefoni e altri dispositivi elettronici: si ricaricano più velocemente quando sono spenti.

Le persone con ADHD sono maggiormente colpite.

Questi momenti di vuoto, durante i quali si è temporaneamente non disponibili, rappresentano circa il 20% delle ore di veglia. Tuttavia, alcune persone sono predisposte a sperimentarli. Secondo un altro studio sull'argomento, questi periodi di rallentamento mentale sono più frequenti negli adulti e nei bambini con diagnosi di ADHD .

Al Brain Institute, Esteban Munoz-Musat approfondisce questo misterioso fenomeno. "I vuoti di memoria fanno parte del quadro clinico di alcune patologie psichiatriche, come il disturbo d'ansia generalizzato. Sembrano essere più frequenti nelle persone con disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD)."

Avere lo sguardo perso nel vuoto e la mente calma è la prova fisica che il tuo corpo si sta rigenerando. Non sei incosciente o perso nei tuoi pensieri, ma stai subendo un completo rinnovamento. E questo di solito accade quando si dorme poco.