"L'effetto Pinocchio": il naso può davvero tradire una bugia?

Nel linguaggio del corpo, diversi segnali fisici possono smascherare una bugia, ma esiste un indizio ancora più convincente per fiutare i tentativi di invenzione. La prossima volta che dubitate della veridicità delle parole di qualcuno, osservate l'aspetto del suo naso. Questa inconfondibile caratteristica del viso è un eccellente rilevatore di bugie. È ciò che gli scienziati chiamano "effetto Pinocchio". Non c'è bisogno di spiegarlo; conoscete la storia dell'omino di legno.

Cos'è l'effetto Pinocchio?

Sicuramente ricorderete questa storia iconica sulle avventure di Pinocchio, il burattino vivente creato da Geppetto. Il ragazzino dal corpo floscio e dalla pelle simile alla corteccia ha una caratteristica peculiare. Ogni volta che osa mentire o distorcere la verità, anche solo leggermente, il suo naso si allunga come un ramo nutrito con fertilizzante. Gli è impossibile falsificare le sue storie o abbellire la realtà senza rischiare le conseguenze e sviluppare un naso enorme, capace di sostenere un'intera foresta. Le sue bugie sono palesi come il naso sulla vostra faccia, e non solo in senso figurato.

Questa favola di Carlo Collodi, adattata dalla Disney, non è così banale come sembra. L'autore di Pinocchio, il cui unico scopo era intrattenere i bambini e farli addormentare, ha involontariamente raccontato un fenomeno scientifico, frutto della sua immaginazione. I ricercatori spagnoli dell'Università di Granada hanno proseguito questa linea di ricerca, trasformando Pinocchio quasi in un caso di studio da manuale.

Secondo i risultati dei loro studi , in caso di discorsi ingannevoli o bluff, il naso subisce una trasformazione. Non si allunga, altrimenti avremmo tutti una proboscide al suo posto. Invece, si gonfia e si arrossa leggermente sulla punta, ai lati e intorno agli occhi. Tanto è bastato per dare un nome a questa reazione: l'effetto Pinocchio.

La spiegazione di questo curioso fenomeno

I ricercatori non si sono limitati a fare congetture per giungere a questa rivelatrice conclusione. Hanno sottoposto i corpi di truffatori consenzienti alla termografia. Questo strumento cattura la temperatura corporea in tempo reale, invisibile a occhio nudo. Le immagini parlano da sole. L'olfatto appare più rosso rispetto al resto del viso. E a differenza di Pinocchio, vittima di un incantesimo piuttosto ben congegnato, gli esseri umani sono semplicemente soggetti alle leggi del corpo.

Si ritiene che questo "effetto Pinocchio", che ci permette di smascherare le bugie e di individuare potenziali impostori, sia dovuto a una ridotta attività dell'insula, una parte del cervello che gestisce la coscienza, il sistema di ricompensa e la regolazione della temperatura corporea. È un po' come un termostato interno che entra in modalità di allarme. In breve, la bocca dice una bugia, ma il corpo dice la verità.

Quando il corpo parla più forte delle parole

L'effetto Pinocchio non si limita a un semplice gonfiore o arrossamento del naso. Fa parte di una serie di reazioni microfisiologiche che accompagnano la menzogna. Sudorazione , dilatazione delle pupille, variazioni della frequenza cardiaca e tensione muscolare sono tutti indicatori che il corpo attiva quando cerca di nascondere la verità.

Il naso, nel frattempo, funge da segnale visivo involontario. La dilatazione dei vasi sanguigni, causata dallo stress della posizione supina, provoca arrossamento localizzato e talvolta un leggero gonfiore. L'effetto è sottile, ma rilevabile tramite termocamere o da un osservatore addestrato a interpretare questi segnali. Insomma, il corpo tradisce ciò che la bocca cerca di nascondere.

L'effetto Pinocchio, quindi, illustra perfettamente i meccanismi interni del corpo umano. Mentre le guance si arrossano per la timidezza e le labbra si stringono nei momenti di desiderio, il naso è estremamente sensibile alle bugie e tradisce il suo stesso proprietario. In ogni caso, i cartoni animati Disney sono diventati quasi un dizionario medico. Dal complesso di Cenerentola alla sindrome di Trilli, i personaggi iconici della nostra infanzia prestano il loro nome a svariati disturbi.