La "sindrome del collo da schermo", una condizione legata all'uso prolungato degli schermi che sta diventando sempre più comune.

Guardare il telefono, lavorare al computer, scorrere all'infinito... gli schermi fanno parte della nostra vita quotidiana. Questa abitudine apparentemente innocua può avere un impatto reale sul nostro corpo. La "sindrome del collo da smartphone" si sta affermando come una condizione sempre più diffusa.

Una postura che sottopone il collo a una forte tensione.

Il "collo da tecnologia" o "collo da schermo" si riferisce al dolore causato da una postura prolungata con la testa protesa in avanti. Nello specifico, la testa si sposta in avanti, le spalle si incurvano e il collo perde il suo allineamento naturale. Di conseguenza, i muscoli del collo, del trapezio e della parte superiore della schiena lavorano continuamente per compensare.

Questo sovraccarico può causare rigidità, dolore alla nuca, tra le scapole o persino alle spalle. Il tuo corpo è molto più di una semplice postura fissa. Questo squilibrio può interessare anche altre aree: tensione alla mandibola, fastidio alle braccia o ai polsi, o persino respirazione più superficiale a causa di una gabbia toracica compressa. Il tuo corpo, in tutta la sua complessità, ti invia segnali che è importante ascoltare.

Molto più che semplice dolore

La "sindrome del collo da smartphone" non è solo un fastidio fisico. Può anche influire sulla salute generale. Mantenere la testa in avanti per periodi prolungati può comprimere alcuni nervi e alterare l'equilibrio del sistema nervoso. Alcuni studi suggeriscono che ciò possa aumentare lo stress, compromettere la qualità del sonno e influenzare l'umore.

A tutto ciò si aggiunge un circolo vizioso difficile da spezzare: il dolore porta alla stanchezza, la stanchezza compromette la concentrazione e la postura scorretta ritorna quasi automaticamente. Tra adolescenti e giovani adulti, particolarmente esposti agli schermi, questo fenomeno sta diventando sempre più comune. È un chiaro segnale che la postura merita la stessa attenzione riservata allo stile di vita.

La causa principale rimane l'uso intensivo degli schermi, soprattutto quando sono posizionati in modo scorretto. Un telefono tenuto troppo in basso, un computer non ben regolato o un tablet senza supporto costringono il collo a rimanere piegato per lunghi periodi. A ciò si aggiungono la mancanza di pause, la scarsa mobilità durante la giornata e un'ergonomia a volte discutibile, creando così il terreno fertile ideale per tensioni croniche. Il corpo non è "fragile": si adatta, ma quando compensa per troppo tempo, alla fine richiede attenzione.

Segnali da non ignorare

Alcuni segnali dovrebbero metterti in guardia:

una sensazione di rigidità al collo o alla parte superiore della schiena

dolore persistente alle spalle o tra le scapole

difficoltà a raddrizzare la testa senza sforzo

formicolio alle braccia o mal di testa

Se questi sintomi persistono, consultare un professionista sanitario può essere utile per evitare che questi squilibri si aggravino nel tempo.

Azioni per alleviare il tuo corpo

Buone notizie: puoi agire secondo le tue esigenze, senza stravolgere completamente la tua routine.

Inizia regolando l'ambiente circostante: posiziona gli schermi all'altezza degli occhi, mantieni una postura corretta con la schiena e tieni i piedi ben piantati a terra.

Ricorda di fare delle pause regolari, ogni 30-60 minuti, per muovere il collo e le spalle.

Pochi semplici movimenti possono fare la differenza: leggere inclinazioni della testa, allungamenti laterali, rotazioni delle spalle o esercizi di retrazione del mento. Questi movimenti aiutano a rilasciare la tensione e a rafforzare i muscoli che sostengono la postura.

L'obiettivo non è la perfezione, ma una migliore comprensione del proprio corpo, in tutta la sua diversità e le sue esigenze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso dalla Dott.ssa Jen Fraboni, PT, DPT (@docjenfit)

In breve, la "sindrome del collo da smartphone" riflette il nostro stile di vita iperconnesso. Non è inevitabile, ma è un segnale che dobbiamo adattarci. Prendendo coscienza delle proprie abitudini e apportando alcune modifiche, è possibile mantenere comfort, mobilità e benessere generale.