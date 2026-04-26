Donnaiolo incallito: semplice tratto caratteriale o vero e proprio segnale d'allarme?

Anche nelle relazioni, si comportano da Don Giovanni e sentono un bisogno irrefrenabile di piacere, come se il flirt fosse una dipendenza. Questi seduttori compulsivi, che flirtano senza freni, che sbattono le ciglia alla prima donna che incontrano e che flirtano regolarmente con l'infedeltà, non esistono solo nelle commedie romantiche. Questi uomini, più comunemente noti come "amanti", sono vittime di una patologia psicologica o semplicemente di un vuoto interiore?

Seduttore compulsivo: cosa devi sapere su questo tipo di uomo

Praticamente portano quell'etichetta sulla fronte. Bisogna ammetterlo, non sono certo dei tipi discreti. Questi donnaioli compulsivi, che sembrano imparentati con un certo Casanova e condividono lo stesso albero genealogico di quel detestabile Chuck Bass, si innamorano con facilità. La loro intera vita è un appuntamento infinito. Pedinano le donne e iniziano diverse relazioni contemporaneamente senza mai portarle a termine.

Con sguardi complici, gesti civettuoli, complimenti continui, dimostrazioni di carisma e discorsi eroici per impressionare le donne, i seduttori compulsivi non conoscono limiti. Mentre altri potrebbero fermarsi non appena diventano single, questi uomini si spingono oltre, trasformando il flirt in un lavoro a tempo pieno. Anche quando non hanno più bisogno di dimostrare nulla, continuano la loro offensiva di fascino come se fosse la loro unica ragione di vita, o almeno la loro ragione di esistere.

Questi seduttori compulsivi, solitamente inseriti nella lista nera, sono di per sé delle caricature. Eppure, dietro questa apparente sicurezza e l'eccessiva adulazione si cela generalmente un ego fragile, un'autostima instabile e un disagio di fondo. Gli psicologi parlano di una "vulnerabilità narcisistica ". Questi seduttori competitivi, che offrono lodi ma vengono poi criticati, rafforzano la propria sicurezza con parole suadenti, proprio come fanno altri con parole lusinghiere su un post-it o affermazioni positive. "Dovrebbe essere interpretato come una sete di riconoscimento. Questo comportamento deriva dal desiderio di mettersi in mostra, di rassicurarsi", spiega Karine Schein , terapeuta di coppia.

Questo potrebbe spiegare questo costante bisogno di sedurre

Questi seduttori compulsivi, che regolarmente raggirano Cupido e abusano della galanteria, sono perennemente incompresi. Le donne, spaventate dalla loro mancanza di serietà e dalla loro predisposizione all'inganno, li considerano "casi persi". Eppure, secondo le analisi degli esperti, sono più interessati a colmare un vuoto che ad accumulare conquiste. Non è il loro cuore a parlare, ma semplicemente le loro ferite interiori sanguinanti.

In generale, i seduttori compulsivi sono bambini cresciuti senza riconoscimento o sostegno emotivo da parte della famiglia. "Questo accade spesso a persone che non hanno ricevuto sufficiente attenzione dai genitori", spiega lo specialista. Di conseguenza, in età adulta, compensano questa carenza emotiva cercando attenzioni e adottando un atteggiamento molto egocentrico.

Accumulando conquiste, sperano segretamente di compensare ciò che è mancato loro in gioventù. Certo, i seduttori seriali hanno l'audacia di approcciare le donne senza preamboli o di chiedere il numero di telefono a una sconosciuta in metropolitana, ma questa è solo una facciata. Sotto si cela un bambino introverso, portatore delle cicatrici di un'infanzia trascorsa nell'indifferenza.

Vivere con un donnaiolo compulsivo è una ricetta per l'infelicità?

Costruire una vita con un donnaiolo compulsivo, una replica umana dell'insopportabile Johnny Bravo, sembra un atto di autosabotaggio e una ricetta per la delusione. Come si può immaginare un futuro stabile e sano con un uomo che flirta con chiunque gli capiti a tiro come uno scapolo insaziabile? "Innanzitutto, accettando che non puoi cambiarlo. Ma anche esaminando te stessa e ciò che sta realmente accadendo nella relazione", avverte la terapeuta.

In altre parole, la domanda non riguarda solo lui, ma anche te. Perché restare? Cosa risveglia o appaga questa relazione? A volte, queste dinamiche si instaurano perché riecheggiano vecchi schemi: paura dell'abbandono, bisogno di conferme o persino attrazione per relazioni instabili.

Vivere con un donnaiolo compulsivo non è necessariamente una condanna a morte... ma richiede una consapevolezza incrollabile. Perché dietro i momenti inebrianti, i complimenti, le attenzioni, la sensazione di essere "preferiti", spesso si cela un'instabilità emotiva difficile da sostenere a lungo termine. La fiducia viene messa a dura prova e il senso di sicurezza, così essenziale in una relazione, rimane fragile.

La chiave sta nei limiti che stabilite. Se il comportamento del vostro partner compromette il vostro benessere, alimenta le vostre insicurezze o normalizza la mancanza di rispetto, è fondamentale non ignorare questi segnali d'allarme. L'amore non dovrebbe essere una competizione silenziosa con il resto del mondo.