Scherzare in amore: un semplice tratto caratteriale o un messaggio nascosto?

Il tuo partner fa il pagliaccio anche nelle situazioni più delicate e prende tutto alla leggera. È un vero burlone. Persino nei momenti seri, trova il modo di infilare una battuta o un gioco di parole discutibile. Potrebbe benissimo pensare di cambiare carriera e passare al circo, ma per ora sei tu a dover sopportare questo spettacolo incessante e questo umorismo eccessivo. Contrariamente a quanto potresti pensare, non si tratta di immaturità, né di un profondo disinteresse.

Una difficoltà nella comunicazione

Senso dell'umorismo . È questa dote quasi innata che ti ha attratto spontaneamente verso il tuo partner, una vera e propria barzelletta vivente. Non ti ha fatto grandi dichiarazioni romantiche, ma ti ha sicuramente fatto sorridere. Solo che, pur essendo una persona che apprezza le battute e ride facilmente, questa qualità che ieri ti faceva battere forte il cuore si è trasformata in un serio difetto. Lungi dall'essere una guastafeste, apprezzi le battute, ma solo quando sono ben piazzate e non interferiscono con conversazioni serie.

Non sei con un Romeo poetico, ma con un comico di prim'ordine. Hai preferito il giullare del re al principe azzurro delle fiabe. E sebbene il tuo partner sia un eccellente risolutore di buon umore, non sa quando fermarsi. Non è nella sua natura. Puoi aggrottare la fronte e assumere un tono brusco, ma lui risponde sempre con una battuta, come se fosse la sua unica lingua. Ci sono uomini che si rifugiano nel silenzio , e ce ne sono altri che aprono bocca solo per intrattenere il pubblico.

Potresti avere l'impressione che stia cercando di sviare l'attenzione o di cambiare rapidamente argomento. Tuttavia, quando il tuo partner ti imita delicatamente o risponde alle tue parole con una frase pensata per "alleggerire l'atmosfera", non lo fa per sminuire ciò che stai dicendo o minimizzare i tuoi sentimenti. L'umorismo è uno "sfogo", una distrazione, ma soprattutto un "problema di comunicazione ".

«A seconda della coppia, alcuni preferiranno il silenzio, non rispondere o limitarsi ad annuire. E poi si allontaneranno dalla conversazione. Qui, invece, c'è una sorta di leggerezza, accompagnata da una risata. E così, portiamo leggerezza dove non ce n'è, e dove dall'altra parte c'è preoccupazione», afferma la sessuologa e psicoanalista Catherine Blanc alla radio Europe 1 , ricordando agli ascoltatori che le sue parole possono essere fraintese.

L'espressione di disagio

Il tuo partner ti prende in giro quando ti aspetteresti un complimento sincero. Risponde alle tue dichiarazioni d'amore con malizia e giocosità quando tu speri in un affetto autentico. Se il tuo partner abusa di risate e umorismo, anche durante i conflitti e nei momenti intimi, si tratta principalmente di una facciata. È un modo per mascherare il disagio. Alcune persone usano le risate come altre si imbroncano e si chiudono in se stesse senza dire una parola. L'umorismo è una strategia per creare una distrazione e ribaltare la situazione.

«A volte scappiamo perché non riusciamo ad affrontare noi stessi, non riusciamo a metterci in discussione o nemmeno ad essere messi in discussione. Quindi usiamo l'umorismo perché sappiamo che funziona e ci permette di riacquistare potere, dato che facciamo ridere l'altra persona», spiega lo specialista.

Tuttavia, affrontare ogni cosa attraverso la lente dell'umorismo significa chiudersi alle emozioni più profonde degli altri e creare una distanza, o addirittura apparire egoisti anziché "portatori di buon umore".

L'umorismo come scudo

"Il più alto meccanismo di difesa dell'uomo". Così Sigmund Freud definiva l'umorismo. E a ragione: dietro una battuta ben piazzata a volte si cela un autentico meccanismo di difesa emotiva.

Il tuo partner non scherza solo per farti ridere o per alleggerire l'atmosfera. Scherza per proteggersi. Da te, da se stesso, ma soprattutto da ciò che certe conversazioni potrebbero far emergere. Parlare delle proprie emozioni, ammettere un errore, esprimere paura o vulnerabilità... sono tutti argomenti delicati che preferisce evitare con una battuta ben piazzata.

L'umorismo diventa quindi un'armatura invisibile. Dove alcuni si rifugiano nel silenzio o fuggono, lui sceglie una mossa astuta. Una battuta, un gioco di parole, un'imitazione... e voilà, l'argomento serio scompare come per magia. Non è che non abbia nulla da dire, è che non sa come dirlo in altro modo. "Quindi le battute vanno bene, ma solo se non mettono a tacere nessuno", avverte l'esperto.