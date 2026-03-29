La "realtà condivisa" di una coppia: questo legame invisibile illuminato dalle neuroscienze

Amare la vita
Émilie Laurent
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Trascorrendo così tanto tempo con il tuo partner, alcuni dei suoi comportamenti si sono impressi in te, e viceversa. Anche se può sembrare un po' banale, siete una cosa sola. A volte ti senti persino connesso al tuo partner, come se un filo invisibile collegasse i vostri due cervelli. E tutto questo accade senza sensori Bluetooth impiantati nelle tempie. È un'altra "impresa tecnologica" del corpo umano scoperta da un team di ricercatori.

L'amore influenza la memoria, un effetto sottovalutato.

L'amore è un sentimento travolgente, che provoca una vera e propria esplosione dentro di sé. Quando ci si innamora perdutamente, i palmi delle mani sudano, si sentono le farfalle nello stomaco, le guance si arrossano e le gambe tremano. Al di là di questi segni tangibili, che tradiscono i nostri sentimenti senza bisogno di parole, l'amore innesca una reazione chimica piuttosto spettacolare se vista dall'interno.

Questa sensazione rilascia ormoni euforici come dopamina, ossitocina e serotonina, che letteralmente ti fanno sentire euforico, proprio come una droga. In totale, 250 sostanze inondano il tuo corpo e si intrecciano. È un cocktail chimico esplosivo. Ma l'amore non ha ancora rivelato tutti i suoi segreti. I ricercatori, che amano avere una risposta per tutto, anche per i sentimenti che quasi trascendono la ragione, hanno studiato il cervello di coloro che sono follemente innamorati.

Perché sì, a volte si ha la strana sensazione di essere "ascoltati", di essere connessi alla propria metà. Ci si è persino chiesti se si possiedono poteri telecinetici (sicuramente influenzati da Stranger Things). Si completano le frasi del partner, si ripetono le stesse battute all'unisono e ci si capisce con un solo sguardo . Eppure, tutto questo è semplicemente opera del corpo umano. Oltre a rendervi un po' "sciocchi", l'amore connette e armonizza i vostri due cervelli. Funzionano quindi in perfetta sintonia, come se fossero dotati di 5G o di cavi trasparenti.

Sincronizzazione cognitiva, l'apice della complicità

Se vi è mai capitato di pensare esattamente come il vostro partner o di ricordare le stesse cose nello stesso momento, non si tratta di una semplice coincidenza. Gli scienziati la chiamano sincronizzazione cognitiva.

Unostudio condotto da un team di ricercatori cinesi e pubblicato sul Quarterly Journal of Experimental Psychology ha fatto luce su questo affascinante fenomeno. Quando un partner racconta un ricordo omettendo alcuni dettagli, l'altro tende a dimenticare quegli stessi elementi. È come se la loro memoria si adattasse automaticamente, in tempo reale.

In termini pratici, potreste entrambi ricordare perfettamente la vostra prima cena, un viaggio e le presentazioni alle rispettive famiglie... omettendo però convenientemente i momenti più imbarazzanti. Potrebbe trattarsi di quando avete messo "mi piace" per sbaglio alla foto dell'ex del vostro partner o di quando avete preso la mano di qualcuno in mezzo alla folla, pensando che fosse il vostro fidanzato/la vostra fidanzata. E col tempo, questi dettagli diventano molto più difficili da ricordare.

I ricercatori hanno osservato un'attività cerebrale aumentata e sincronizzata nella corteccia prefrontale delle coppie innamorate, in misura molto maggiore rispetto a quella riscontrata in individui che non si conoscono. Quest'area del cervello, coinvolta nei processi decisionali e nella memoria, sembra funzionare in modo speculare. Di conseguenza, non si condividono più solo i momenti, ma anche il modo in cui li si ricorda.

Una memoria a due velocità, tra fusione e filtraggio emotivo.

Questa “realtà condivisa” non è semplicemente una coincidenza neurologica. Riflette anche il modo in cui le coppie, consapevolmente o inconsapevolmente, costruiscono una narrazione condivisa. Scambiandosi, raccontando e rivivendo costantemente le stesse esperienze, si finisce per creare una versione a due della propria storia.

In questa versione, non tutto ha lo stesso peso. I ricordi felici vengono consolidati, amplificati, quasi idealizzati. Al contrario, i momenti più difficili possono essere minimizzati o addirittura cancellati. Non attraverso bugie, ma tramite un meccanismo naturale che protegge l'equilibrio della coppia.

Questo ricordo "filtrato" funge quindi da legame emotivo. Rafforza la connessione, favorisce la complicità e dà l'impressione di evolversi in una bolla condivisa, dove siete gli unici a possedere i codici.

In definitiva, stare in una relazione non significa solo condividere la vita quotidiana o i progetti. Significa anche co-creare una realtà, fatta di ricordi condivisi, oblio sincronizzato ed emozioni che si rispecchiano. Un'ulteriore prova che l'amore non è vissuto solo da due persone... ma anche da due menti che gradualmente imparano a diventare una sola. Siete davvero inseparabili.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Un'artigiana delle parole, mi destreggio tra i vari espedienti stilistici e perfeziono quotidianamente l'arte delle battute femministe. Nel corso dei miei articoli, il mio stile di scrittura vagamente romantico vi riserva delle sorprese davvero accattivanti. Mi diverto a dipanare questioni complesse, come una moderna Sherlock Holmes. Minoranze di genere, uguaglianza, diversità corporea... Giornalista sempre sul filo del rasoio, mi immergo a capofitto in argomenti che accendono il dibattito. Stacanovista, la mia tastiera è spesso messa a dura prova.
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