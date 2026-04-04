Il “bacio rubato” nell’era del consenso: un romanticismo da rivisitare

Il "bacio rubato", praticato nei cortili delle scuole come gioco di "obbligo o verità" e presentato sullo schermo come un atto romantico, non è né ardente né passionale. Nell'era post-#MeToo, baciare una donna inaspettatamente e oltrepassare il limite baciandola senza preavviso è più un palese atto di violenza sessuale che un goffo tentativo di seduzione.

Il "bacio rubato" è purtroppo ancora attuale.

Nell'immaginario collettivo, un "bacio rubato" era una questione banale, segno che il cuore aveva trionfato sulla ragione. Illustrava il coraggio di confessare i propri sentimenti, un impulso romantico o persino un inaspettato momento di passione. Inoltre, sullo schermo, chi "ruba" un bacio viene spesso ritratto come qualcuno che osa superare la propria timidezza.

Sebbene i principi azzurri della Disney siano innegabilmente gli ideatori del bacio non desiderato , non sono gli unici ad aver posato impunemente le labbra su quelle di donne che non avevano fatto nulla per provocarlo. Un "bacio rubato" ha persino lasciato il segno nella storia, immortalato subito dopo la guerra e utilizzato come simbolo di libertà. Questa fotografia del 1945, che sicuramente compare sulle pagine dei libri di testo scolastici, mostra un marinaio che bacia appassionatamente un'infermiera nella celebre Times Square di New York.

A prima vista, sembra un appassionato ricongiungimento tra un sopravvissuto di guerra e sua moglie. Eppure, quest'immagine raffigura principalmente un abuso, una forma di molestia insidiosa e raramente riconosciuta. L'uomo in uniforme si è avventato sulla bocca di questa sconosciuta, intrappolandola in questo abbraccio forzato.

La stessa scena si è ripetuta 80 anni dopo sul campo della Coppa del Mondo femminile FIFA, quando Luis Rubiales afferrò la testa di Jenni Hermoso e la baciò. Questo episodio, che scosse il mondo dello sport e macchiò la vittoria delle giocatrici spagnole, è ancora ricordato. Mentre in passato queste immagini venivano liquidate come un semplice "sfogo emotivo", un gesto impulsivo, oggi costituiscono una prova incriminante, una dimostrazione inconfutabile di violenza sessuale.

Il "bacio rubato" sfiora l'illegalità.

Non sono solo le mani a vagare senza meta; anche le labbra violano le leggi della privacy. Persino nel cortile della scuola, il "bacio rubato" si riduce a un gioco scherzoso, una sorta di "palla prigioniera" rivisitata. Il modus operandi? I ragazzi inseguono le ragazze, baciandole di nascosto, e le sottopongono a un bacio furtivo prima di scappare via come dei teppisti. E no, non è né innocente né divertente.

Il "bacio rubato", elevato al rango di passatempo da "Don Giovanni" e minimizzato, è un comportamento che esige sanzioni . Rimanere passivi di fronte a questo sequestro orale equivale, in definitiva, ad ammettere che il corpo delle donne è una merce di consumo pubblico. In Colorado, una scuola ha preso una decisione drastica : punire uno studente di conseguenza. Hanno sospeso un bambino di 6 anni colto in flagrante mentre, con un bacio, baciava una compagna di classe che si divincolava come meglio poteva. Questo ha indignato i genitori del piccolo, che hanno trovato il termine "molestie sessuali" un po' "troppo esagerato" per dei bambini così piccoli da non capire ancora l'anatomia.

In casi come questi, scaricare la colpa è una strategia ricorrente. Le ragazze vengono quindi dipinte come ipersensibili, come persone che "non sanno divertirsi" o come drammatiche che fanno di una mosca un elefante. Ma forzare un bacio è una violazione del consenso e una palese mancanza di rispetto per il corpo femminile. Da qui l'importanza di insegnare questo concetto fin da piccole, molto prima di imparare come avere figli.

Consenso: una priorità assoluta

Per anni, in un'epoca di commenti osceni, mani sotto le gonne, molestie aggressive sul posto di lavoro e stupri coniugali, il consenso era inesistente e non aveva alcun valore legale. A quel tempo, gli uomini si sentivano intoccabili, immuni da punizioni grazie al loro status "dominante", e trattavano il corpo delle donne come una loro proprietà.

Oggi, nonostante il clamore del movimento #MeToo e la valanga di denunce, il consenso sembra ancora essere facoltativo. In alcuni Paesi, è addirittura un'utopia, una pura illusione. Secondo i dati dell'OMS , 840 milioni di donne in tutto il mondo sono vittime collaterali di questa mentalità del "tutto è lecito". Quasi una donna su tre ha subito violenza domestica o sessuale nel corso della sua vita. Eppure, il silenzio non è un invito, e il corpo femminile non è un giocattolo, destinato a soddisfare fantasie e impulsi.

Il consenso dovrebbe essere automatico, non un'eccezione. Il "bacio rubato", retaggio di un'epoca in cui il corteggiamento equivaleva a una molestia , non conduce più a una storia d'amore radiosa, ma a una squallida cella. Non è più un modo poetico per descrivere una sfida amorosa; è una farsa legale.