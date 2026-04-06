Il "broncio della generazione Z" sta sostituendo la "faccia da papera": di che tendenza si tratta?

Le norme dei social media si stanno evolvendo rapidamente, compreso il modo in cui le persone posano davanti alla fotocamera. Dopo anni dominati dalla famosa "faccia da papera", sta emergendo gradualmente una nuova espressione facciale: il "broncio della Generazione Z". Resa popolare dai social media, questa posa si distingue per un approccio più naturale, in linea con le tendenze attuali che valorizzano l'autenticità.
Un'evoluzione nei codici della posa fotografica
La "faccia da papera", caratterizzata da labbra fortemente arricciate, è stata a lungo associata ai selfie pubblicati sui social media negli anni 2010.
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Oggi la Generazione Z sembra prediligere un'espressione più discreta, definita "broncio Gen Z". Questa posa consiste nel socchiudere leggermente le labbra, mantenendo un'espressione più rilassata.
Questo cambiamento illustra un'evoluzione nei riferimenti estetici online, dove le espressioni considerate più spontanee stanno guadagnando popolarità.
I creatori di contenuti condividono regolarmente tutorial che spiegano come assumere questa posa, contribuendo alla sua rapida diffusione.
Una tendenza legata alla ricerca della naturalezza
Il successo del "broncio della Generazione Z" si inserisce in una tendenza più ampia che valorizza un aspetto percepito come meno curato.
Diversi specialisti della comunicazione visiva osservano che i giovani utenti di internet prediligono immagini che danno l'impressione di essere state scattate sul momento, senza un'eccessiva messa in scena.
Questa evoluzione è accompagnata da un interesse per stili fotografici più minimalisti, in cui si privilegiano la luce naturale e un'espressione sobria.
La popolarità di questa posa riflette quindi la ricerca di un equilibrio tra la valorizzazione dell'immagine e la necessità di trasmettere un'impressione di autenticità.
Il ruolo centrale dei social media nella diffusione della tendenza
Come molte tendenze visive, il "broncio della Generazione Z" si è diffuso grazie alle piattaforme social. I brevi video consentono di mostrare rapidamente pose e consigli.
Le tendenze estetiche spesso si evolvono ciclicamente, con ogni generazione che sviluppa i propri standard. E bisogna riconoscere che la maggiore visibilità di certe espressioni facciali contribuisce a standardizzare nuovi codici visivi.
Una nuova illustrazione dell'evoluzione dei codici digitali
Le tendenze legate ai selfie dimostrano come le pratiche digitali influenzino la percezione dell'immagine.
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Il passaggio dalla "faccia da papera" al "broncio della generazione Z" illustra la rapidità con cui i codici estetici possono evolversi. Queste tendenze contribuiscono a ridefinire il modo in cui gli utenti di Internet scelgono di rappresentarsi online.