Cos'è lo "Stoicismo Bimbo", questa tendenza virale che sta incuriosendo i social media?

Negli ultimi mesi, su TikTok si è diffusa una tendenza tanto sorprendente quanto stimolante: lo "stoicismo bimbo". Unendo filosofia antica e autocelebrazione, questo movimento incoraggia le donne a liberarsi dai paragoni e a scoprire la propria unicità.

Una tendenza di TikTok che trasforma la bellezza in una filosofia

Nato su TikTok alla fine del 2025, il trend "bimbo stoicism" ha rapidamente conquistato i social media. L'ideatrice del movimento è Babushka, una blogger georgiana nota con lo pseudonimo @babushka.en. Dopo aver visto un meme che univa l'estetica "bimbo" alla filosofia stoica, ha deciso di trasformarlo in uno stile di vita. I suoi video sono diventati incredibilmente popolari, creando una comunità in continua crescita attorno a un'idea semplice: imparare a vedere la femminilità in modo diverso, senza essere vincolati dai canoni di bellezza tradizionali.

#spiritanimal#bimbo #beauty ♬ Regenerate Like Vampire - Babúshka🐺 @babushka.en Domani farò un breve quiz sull'animale totemico 💖 Per trovare il tuo animale devi prestare attenzione a questo: 1. Qual era il tuo animale preferito da bambino? Lupo, dinosauri, aquila? Da bambini sentiamo la nostra natura a livello subconscio. 2. La tua altezza. Sei alto e forte? Scegli un elefante, un orso, un cavallo, una leonessa. Sei piccolo? Donnola, gatto, volpe, cucciolo (come ha fatto Sabrina Catpenter). 3. Il tuo carattere. Sei calmo e gentile? Scegli una cerva, un coniglio, un gatto domestico. Sei una stronza? Scegli un lupo, una volpe o un gatto selvatico. Sei calmo e riservato? Scegli un corvo, un gufo o un'aquila. 4. La forma del tuo naso. Se è largo, scegli un grosso felino/lupo/cerva. Se è aquilino, scegli un uccello. Scegli con il cuore, sorella! #bimbostoicism

Quando la bionda svampita incontra lo stoicismo

Il nome del movimento si basa su una combinazione inaspettata di due mondi.

Da un lato, la "bimbo", figura della cultura popolare americana, spesso associata a una femminilità assertiva, glamour e molto visibile, ma da tempo ridotta a un cliché di superficialità.

D'altra parte, c'è lo "stoicismo", un'antica filosofia che incoraggia l'autocontrollo, l'accettazione di ciò che è al di fuori del nostro controllo e la ricerca di una forma di serenità interiore.

Lo "stoicismo bimbo" fonde queste due visioni per offrire una nuova interpretazione della femminilità: essere pienamente se stesse, amare il proprio aspetto e coltivare la propria autostima, prendendo le distanze dai giudizi esterni.

Il principio chiave: trovare il proprio animale gemello

Al centro di questa tendenza c'è un rituale diventato virale: condividere una foto del proprio viso e chiedere alla community di assegnargli un "animale gemello". Le risposte possono essere molto varie: leopardo delle nevi, cigno, volpe, corvo, lince, pavone, orso o persino creature immaginarie.

L'obiettivo non è classificare le donne in base alla loro bellezza, ma mettere in luce un'energia, una presenza o una personalità uniche. L'idea è affascinante perché cambia completamente il modo in cui vediamo noi stesse. Invece di cercare di conformarsi a un ideale di perfezione, ogni persona è invitata a riconoscere ciò che la rende diversa e preziosa.

Andando oltre il paragone per celebrare la sua unicità

Il messaggio centrale dello "stoicismo da bimbo" è una risposta agli standard di bellezza che spesso portano a confrontare le donne tra loro. Per lungo tempo, il cosiddetto aspetto femminile è stato valutato secondo criteri specifici, creando una gerarchia tra coloro che sono considerate "belle" e coloro che non lo sono.

Questa tendenza propone un approccio diverso: non esiste una gerarchia di identità. Come nel mondo animale, ogni essere possiede le proprie caratteristiche e i propri punti di forza. Un leopardo delle nevi non ha bisogno di assomigliare a un cigno, e un corvo non ha nulla da invidiare a un pavone. Ognuno possiede una bellezza diversa.

Un approccio personale che si è trasformato in un movimento collettivo

Per Babushka, lo "stoicismo da bimbo" nasceva da un'intima riflessione sull'immagine di sé, sulla femminilità e sulla decostruzione delle insicurezze. Spiega di aver voluto riconnettersi con una "femminilità gioiosa", assertiva e libera da giudizi interiorizzati. Il suo approccio fonde quindi crescita personale, filosofia e autoaffermazione. Incoraggia le donne ad apprezzare le proprie qualità uniche piuttosto che cercare di correggerle.

Figure femminili potenti come simboli

La comunità trae ispirazione anche da grandi figure femminili della storia, come Cleopatra, Giovanna d'Arco, Frida Kahlo e Harriet Tubman, associate ad animali simbolici. Il gatto nero può rappresentare l'indipendenza, il lupo la resilienza, il pavone la sicurezza di sé e il corvo l'intelligenza. Queste associazioni creano una sorta di mitologia moderna in cui ogni donna può trovare un'immagine che risuoni con la propria personalità.

Una tendenza che è anche oggetto di dibattito

Come molti fenomeni popolari, lo "stoicismo da bimbo" non è immune al dibattito. Alcuni individui neurodivergenti hanno fatto notare che l'associazione tra esseri umani e animali esiste già in certe comunità, in particolare come modo per comprendere le personalità.

Altri osservano che alcune interpretazioni del movimento possono talvolta ricreare una forma di competizione, in cui alcuni animali vengono percepiti come più preziosi di altri, mentre l'idea originale si basa proprio sull'assenza di gerarchia.

Al di là della sua natura virale, lo "stoicismo da bimbo" rivela una riflessione più profonda sul nostro rapporto con il corpo e con l'identità. In un'epoca in cui filtri, tendenze beauty e immagini ritoccate influenzano pesantemente la percezione di sé, questo approccio offre un'alternativa positiva. Il suo messaggio è semplice: non esiste un solo modo di essere belle, femminili o straordinarie. Ogni donna possiede un'energia unica, e il punto essenziale rimane lo stesso: imparare ad apprezzarci senza confrontarci con le altre.