Ordinare senza acquistare: il fenomeno dei "siti web della dopamina" solleva interrogativi

Società
Fabienne Baure
Photo d'illustration : Polina Tankilevitch / Pexels

E se poteste provare il piacere dello shopping online... senza mai dover tirare fuori la carta di credito? Questa è la sorprendente idea alla base dei "siti web della dopamina", una tendenza proveniente dalla Corea del Sud che sta suscitando un interesse crescente. Dietro questo concetto insolito si cela una riflessione su come consumiamo e gestiamo i nostri desideri.

Un'esperienza di shopping… senza acquistare

A prima vista, queste piattaforme sembrano del tutto simili a qualsiasi altro sito di e-commerce o di consegna di cibo a domicilio. Si sfogliano i prodotti, si personalizza un ordine, si riempie il carrello, si leggono le recensioni e si conferma la selezione. Solo che, proprio quando tutto sembra pronto, non succede nulla: non viene richiesto alcun pagamento e non viene programmata alcuna consegna. Alcuni siti spingono persino oltre, mostrando una conferma d'ordine o un finto sistema di tracciamento in tempo reale , con un corriere virtuale che sembra avvicinarsi alla vostra abitazione. Tutto è progettato per ricreare la sensazione di fare acquisti, senza però alcuna transazione.

Perché questo procura piacere?

Il segreto sta nella dopamina, un neurotrasmettitore legato alla motivazione e all'anticipazione. Contrariamente a quanto si crede, non è solo la ricompensa finale a stimolare il cervello, ma anche l'anticipazione di tale ricompensa. È sufficiente aggiungere un articolo al carrello o preparare un ordine per innescare questa piacevole sensazione. I "siti web della dopamina" sfruttano questo meccanismo: offrono l'emozione dell'acquisto senza la spesa associata.

Una risposta al desiderio di consumare in modo diverso

Questa tendenza è particolarmente attraente per i giovani adulti, in un contesto in cui il potere d'acquisto è spesso limitato. Per alcuni, queste piattaforme rappresentano un'alternativa allo "shopping consolatorio", ovvero l'acquisto di oggetti per migliorare il proprio umore. Godendosi l'esperienza senza effettivamente effettuare un acquisto, gli utenti hanno la sensazione di soddisfare un desiderio immediato rimanendo comunque entro i limiti del proprio budget. È un modo originale per trovare un equilibrio tra piacere e controllo delle spese.

Usi che vanno oltre lo shopping

Il principio si sta già estendendo ad altre abitudini quotidiane. Alcune piattaforme, ad esempio, offrono "pause sigaretta virtuali", in cui gli utenti chiacchierano per qualche minuto in un'atmosfera che ricorda le pause tra colleghi, ma senza sigarette. L'idea rimane la stessa: rivivere le sensazioni associate a un'abitudine, senza subirne le conseguenze finanziarie, per la salute o sociali.

Una tendenza che divide

Il concetto, tuttavia, non convince tutti. Alcuni ritengono che riempire un carrello senza effettivamente acquistare nulla sia già una pratica comune sui siti di e-commerce legittimi e quindi non ne vedono l'utilità. Altri pensano che il piacere risieda principalmente nel ricevere il pacco, non semplicemente nell'aspettarlo. Sorgono anche dubbi sulla protezione dei dati personali. Come molti servizi digitali, questi siti potrebbero raccogliere informazioni sulle preferenze e le abitudini di navigazione dei propri utenti, sebbene le loro modalità rimangano scarsamente documentate.

Al di là della sua natura insolita, questa tendenza rivela un'evoluzione nel comportamento dei consumatori. I "siti che stimolano la dopamina" dimostrano che alcuni utenti di internet cercano di godere delle sensazioni associate allo shopping mantenendo al contempo il controllo sul proprio budget e sulle proprie scelte. Resta da vedere se questo fenomeno diventerà permanente o scomparirà con la stessa rapidità con cui è apparso. Una cosa è certa: illustra come le nuove generazioni stiano reinventando il loro rapporto con il consumo, sovvertendo le convenzioni del commercio online.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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