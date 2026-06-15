In Argentina, il mancato pagamento degli alimenti per i figli potrebbe impedire a una persona di assistere alle partite dei Mondiali.

In Argentina, il calcio è quasi sacro. È proprio questa passione nazionale che il governo di Buenos Aires sta ora chiaramente usando come leva: ai genitori che non pagano gli alimenti per i figli potrebbe essere negato l'accesso alle partite dei Mondiali del 2026.

Una misura senza precedenti su scala internazionale.

L'Argentina ha compiuto un passo inaspettato e senza precedenti . Il comune di Buenos Aires ha implementato un provvedimento che vieta ai genitori morosi di versare gli alimenti ai figli di assistere alle partite della Coppa del Mondo FIFA 2026, che si svolgerà dall'11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Canada e in Messico.

Questa decisione è tanto più eclatante in quanto riguarda un evento internazionale, che si svolge all'estero, e incide direttamente su una delle passioni più radicate del Paese. Dal calciatore argentino Diego Maradona al calciatore argentino Lionel Messi, l'Argentina è a tutti gli effetti la patria del calcio, e privare i suoi cittadini di un evento di tale portata equivale a una punizione davvero simbolica.

Una collaborazione tra Buenos Aires e gli Stati Uniti

Come può l'Argentina impedire ai propri cittadini di assistere alle partite sul suolo americano? Secondo il quotidiano argentino La Nación, la misura si basa su un accordo tra l'amministrazione comunale di Buenos Aires e le autorità statunitensi. Il governo locale, guidato da Jorge Macri, ha concesso alle autorità statunitensi l'accesso al database del Registro pubblico dei debitori di mantenimento dei figli (RPAM). Questa condivisione di informazioni consente agli enti responsabili dell'ingresso nel Paese o della vendita dei biglietti per la competizione di identificare le persone interessate e negare loro l'accesso agli stadi.

Si no cumplen con sus hijos, tampoco entran a la cancha. Nella città c'è un anno che vieta l'introduzione di due prodotti alimentari negli stadi e nei grandi spettacoli. Ora, in un lavoro congiunto con il Governo Nazionale, riassumiamo il nostro database sul programma del Tribunale… pic.twitter.com/Gb6TSJV3HN — Jorge Macri (@jorgemacri) 26 maggio 2026

Più di 13.000 genitori potenzialmente interessati

La portata dell'operazione è considerevole. Secondo le informazioni riportate da La Nación, oltre 13.000 genitori risultano attualmente morosi nel pagamento degli alimenti a Buenos Aires e in altre 13 province argentine. A queste persone potrebbe quindi essere negato l'accesso alle partite della nazionale argentina durante i Mondiali. Gli accordi di condivisione dei dati stipulati tra l'amministrazione comunale e le autorità locali ampliano significativamente la portata dell'operazione. Questa copertura nazionale trasforma il provvedimento, inizialmente implementato dalla capitale, in una politica pubblica di vasta portata.

Una misura già in vigore dal marzo 2025

Sebbene la menzione dei Mondiali del 2026 abbia conferito alla misura una risonanza internazionale, il provvedimento in sé non è nuovo. È stato infatti implementato nel marzo 2025 dalla città di Buenos Aires. Da allora, l'accesso agli stadi argentini è vietato ai genitori identificati come "inadempienti al pagamento degli alimenti". All'ingresso degli impianti sportivi sono stati predisposti controlli di identità che consentono l'identificazione mirata dei soggetti interessati. Secondo i dati ufficiali, dall'entrata in vigore del provvedimento sono già stati identificati 162 tifosi che hanno "dimenticato" di adempiere ai propri obblighi genitoriali.

Un messaggio politico apertamente abbracciato dal sindaco

Le autorità hanno difeso apertamente il provvedimento. Sul social network X (ex Twitter), il sindaco di Buenos Aires Jorge Macri lo ha giustificato con fermezza. "Chi non adempie a un obbligo fondamentale come quello di nutrire i propri figli dovrà affrontarne le conseguenze. Se non provvederanno ai bisogni dei loro figli, verrà loro negato l'accesso allo stadio", ha dichiarato. Questa posizione politica sottolinea la natura deterrente, se non punitiva, del provvedimento. L'obiettivo dichiarato è quello di incoraggiare i genitori interessati a regolarizzare la propria situazione, pena sanzioni che avranno un impatto diretto sulla loro vita quotidiana.

Il calcio come leva per l'azione pubblica

Al di là della natura apparentemente aneddotica dell'utilizzo del calcio come strumento, l'approccio argentino solleva una questione più ampia: l'efficacia delle leve simboliche nel far rispettare gli obblighi genitoriali. In un Paese in cui il calcio mobilita tutte le classi sociali e tutte le età, negare l'accesso agli stadi rappresenta una sanzione particolarmente incisiva.

Questo tipo di provvedimento, che incide su un'attività ricreativa profondamente radicata nella cultura nazionale, mira a esercitare una pressione sociale laddove i tradizionali ricorsi legali risultano talvolta lenti o inefficaci. Tale approccio ricorda altre esperienze all'estero, dove sanzioni legate alla vita quotidiana (come la sospensione della patente di guida o la limitazione dell'accesso a determinati servizi) vengono utilizzate per il recupero degli assegni di mantenimento.

Una misura che suscita dibattito

Sebbene la misura sia accolta con favore da alcuni in Argentina, che la considerano "uno strumento concreto per difendere i diritti dei minori", solleva anche alcuni interrogativi. Alcuni osservatori mettono in discussione "il rispetto delle libertà individuali, le modalità di condivisione dei dati tra i paesi e la proporzionalità della pena". Altri sottolineano che l'efficacia del sistema dipenderà in larga misura dalla sua implementazione pratica negli Stati Uniti, dove i controlli di identità agli ingressi degli stadi rimangono più difficili da effettuare rispetto all'Argentina.

Con questa iniziativa senza precedenti, l'Argentina lancia un messaggio forte: la passione per il calcio non può essere data per scontata quando non vengono rispettati i doveri genitoriali. L'efficacia di questo approccio sarà attentamente valutata durante i Mondiali del 2026 e potrebbe essere d'ispirazione per altri Paesi che si trovano ad affrontare la stessa sfida.

