Il comportamento esemplare dei tifosi giapponesi dopo la partita è stato ammirato in tutto il mondo.

Ancora una volta, hanno fatto notizia per il loro senso civico. Dopo il pareggio tra Giappone e Olanda ai Mondiali del 2026, i tifosi giapponesi sono rimasti sugli spalti per pulire lo stadio: una tradizione che continua ad affascinare il mondo intero.

I tifosi rimasti sugli spalti dopo il fischio finale

Sul campo del Dallas Stadium in Texas si è disputata una delle partite più emozionanti della fase a gironi dei Mondiali del 2026. Il 14 giugno, il Giappone ha affrontato l'Olanda nel Gruppo F, in una partita terminata con un emozionante pareggio per 2-2. Non appena è suonato il fischio finale, mentre la maggior parte degli spettatori si dirigeva verso le uscite, i tifosi dei "Samurai Blu" sono rimasti sugli spalti per dare inizio a un rituale molto particolare.

Armati delle borse blu che avevano usato durante tutta la partita per tifare la loro squadra, si sono messi metodicamente a raccogliere i rifiuti lasciati sui sedili e tra le file. Bottiglie, bicchieri e involucri: ogni pezzo di spazzatura è stato accuratamente raccolto e riposto nelle borse, trasformando la fine della partita in una vera e propria operazione di pulizia. Una scena che è diventata un rituale, ma che continua ad affascinare il mondo.

Una tradizione che dura da oltre 25 anni.

Sebbene l'immagine abbia nuovamente suscitato ammirazione, il fenomeno in sé non è una novità. Questa usanza tra i tifosi giapponesi risale ai Mondiali di calcio del 1998 in Francia, la prima partecipazione del Paese alla competizione. Da allora, in occasione di ogni grande evento sportivo internazionale – Mondiali, Olimpiadi – i tifosi giapponesi hanno ripetuto questo gesto.

Durante i Mondiali di calcio del 2022 in Qatar, l'immagine è diventata virale in tutto il mondo dopo la sorprendente vittoria del Giappone contro la Germania allo stadio Khalifa. Ad ogni edizione, la stessa conclusione: uno stadio lasciato immacolato da coloro che lo hanno occupato per la durata di una partita.

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"Tatsu tori ato wo nigosazu": l'espressione che riassume la filosofia

Per comprendere questo gesto, bisogna considerare un'espressione giapponese particolarmente illuminante: "Tatsu tori ato wo nigosazu". Letteralmente significa "l'uccello che vola non lascia nulla dietro di sé". Una frase poetica che racchiude una filosofia di vita: lasciare un luogo nelle stesse condizioni in cui lo si è trovato. Quest'idea viene inculcata fin dalle elementari in Giappone, dove i bambini imparano a pulire da soli le loro aule e i corridoi della scuola.

L'educazione al rispetto degli spazi condivisi diventa automatica in età adulta. Questa pratica si estende persino alla vita quotidiana: in Giappone, i cestini pubblici sono rari e i residenti hanno sviluppato l'abitudine di portare i rifiuti a casa con sé.

Un gesto dettato dal rispetto

Intervistati sul posto dalla FIFA, diversi tifosi hanno spiegato la profonda motivazione alla base di questa pulizia collettiva. "Fa parte della cultura. Ma si tratta anche di rispetto per tutto: rispetto per i giocatori, per gli altri tifosi e anche per lo stadio. Siamo onorati di essere qui, quindi non vogliamo lasciare sporcizia", ha spiegato uno di loro.

Questa affermazione racchiude perfettamente la dimensione simbolica del gesto: non si tratta solo di pulizia, ma di un'espressione concreta di umiltà e gratitudine verso il Paese ospitante e gli altri partecipanti. Scott North, professore di sociologia all'Università di Osaka, ha spiegato alla BBC nel 2018: "Con continui richiami durante l'infanzia, questi comportamenti diventano abitudini per gran parte della popolazione".

Anche i giocatori giapponesi sono stati esemplari

L'atteggiamento esemplare non si limita agli spalti. Anche in campo, i giocatori giapponesi hanno applicato questa filosofia. Una foto ufficiale della FIFA, ampiamente diffusa, mostra lo spogliatoio della nazionale giapponese dopo la partita: perfettamente pulito, ordinato e pronto per essere riutilizzato. Nessun equipaggiamento era stato lasciato sul pavimento, nessuna traccia dell'attività delle ore precedenti. Questa è una prassi tipica per i giocatori giapponesi, che in questo modo estendono in campo la stessa mentalità dei tifosi sugli spalti. Tale costanza è rara e contribuisce alla reputazione internazionale della nazionale.

Diffusione virale immediata sui social media

Come accade in ogni edizione, le immagini delle tribune pulite si sono rapidamente diffuse sui social media. La FIFA stessa ha condiviso un video della scena sul suo account ufficiale X (precedentemente Twitter), accompagnato da un messaggio di elogio per l'iniziativa.

Un aneddoto particolarmente significativo è stato condiviso: Jameis Winston, il quarterback dei New York Giants, presente allo stadio come commentatore per FOX, è stato ripreso mentre aiutava personalmente i tifosi giapponesi a raccogliere i rifiuti. Un'immagine simbolica che illustra l'effetto positivo a catena di questo tipo di gesto. Messaggi di ammirazione sono arrivati da tutto il mondo sui social media.

Una lezione collettiva che trascende il calcio.

Al di là dello sport in sé, questo gesto racchiude tutto ciò che molti ammirano nella cultura giapponese contemporanea: un profondo attaccamento al collettivo, un senso di responsabilità individuale verso la comunità e una disciplina interiorizzata, libera da vincoli esterni. In un'epoca in cui il calcio mondiale è spesso associato a immagini più "contrastanti" – violenza, vandalismo, incidenti sugli spalti – il rituale dei tifosi giapponesi offre un modello alternativo, silenzioso ma potente.

Per la prossima tappa della loro campagna per la Coppa del Mondo 2026, la squadra affronterà la Tunisia il 20 giugno a Monterrey, in Messico, e poi la Svezia il 25 giugno, sempre al Dallas Stadium. Questa sarà senza dubbio un'occasione per ripetere questo gesto ormai iconico.

Con le loro borse blu in mano, il loro atteggiamento calmo e concentrato, i tifosi giapponesi hanno trasformato ancora una volta una partita dei Mondiali in una lezione di responsabilità civica. In un mondo in cui le immagini eclatanti provenienti dagli stadi sono spesso associate agli "eccessi", la quieta dignità dei Samurai Blu ci ricorda che esiste un altro modo di amare lo sport e, forse, più in generale, di vivere insieme.