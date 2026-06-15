A vent'anni, Tia Cordery è diventata proprietaria di casa grazie a un'abitudine che aveva iniziato ad avere durante l'adolescenza.

Diventare proprietaria di casa a 20 anni, senza l'aiuto della famiglia e partendo dal salario minimo: è questa l'impresa compiuta da Tia Cordery, una giovane britannica che ora condivide il suo percorso su TikTok. Una traiettoria che va controcorrente rispetto all'idea che l'accesso alla casa sia "completamente fuori dalla portata" di chi ha meno di 30 anni. E che, a suo dire, si basa su una disciplina finanziaria iniziata ben prima dell'età adulta.

Un apprendistato e un salario minimo a 16 anni

Tia Cordery non è cresciuta in una famiglia benestante. I suoi familiari non potevano permettersi di prestarle denaro per iniziare la sua vita adulta, quindi ha deciso di prendere in mano la situazione fin da subito. Da adolescente, è entrata nel mondo del lavoro come apprendista nel servizio clienti. Lo stipendio era modesto: circa 8 sterline all'ora, il salario minimo legale per la sua età nel Regno Unito.

A quell'età, molti adolescenti spendono i loro primi guadagni per uscire, comprare vestiti o semplicemente "divertirsi". Tia Cordery, tuttavia, fa una scelta radicalmente diversa. Ed è proprio questa scelta che cambierà tutto, sei anni dopo.

Mettere da parte 400 sterline al mese

Ogni mese, la giovane donna deposita la stessa somma – circa 400 sterline – in un conto bancario dedicato esclusivamente al suo progetto di acquisto immobiliare. "Non avevo bollette da pagare", spiega nel video di TikTok che sta attualmente circolando ampiamente. "Non guadagnavo molto. Avevo il salario minimo. Ma ho perseverato."

Il suo metodo? Una radicale autodisciplina, che lei scompone in alcuni semplici principi: un conto corrente separato per i risparmi (per evitare confusione con le spese quotidiane), niente spese superflue e, soprattutto, rinunciare a uscite che mettono rapidamente a dura prova il budget dei giovani adulti. Una strategia ben nota ai consulenti finanziari, e che si basa interamente sulla costanza.

Il prezzo sociale: amici e critici persi

Questa disciplina, tuttavia, ha anche un costo, un costo sociale. "Le persone con cui uscivo all'epoca mi chiamavano avara perché non volevo spendere tutti i miei soldi per uscire continuamente", racconta Tia Cordery. "Non parlo più con loro, ma è stato difficile. Dicevano: 'Andiamo, divertiamoci', e io rispondevo: 'Non ho molti soldi, non voglio farlo'". Questa testimonianza serve a ricordare quanta pressione sociale possa gravare sui giovani parsimoniosi e quanta determinazione sia necessaria per tenerla a bada.

Una carriera nel settore immobiliare e un messaggio ai giovani

Oggi Tia Cordery lavora nel settore immobiliare, una scelta professionale che rappresenta la naturale estensione del suo percorso personale. Grazie agli anni di risparmi, è riuscita ad acquistare la sua prima casa a soli 20 anni.

Diventata una figura di spicco su TikTok, la giovane donna utilizza la sua piattaforma per sensibilizzare i suoi coetanei sull'importanza di iniziare a risparmiare fin da piccoli. Secondo lei, molti ragazzi della sua età non sono sufficientemente informati sui principi del risparmio, né sulle opzioni di finanziamento disponibili per l'acquisto di una casa. Questa osservazione è condivisa da molti professionisti dell'educazione finanziaria.

La storia di Tia Cordery non è quindi "magica"; si basa su una semplice abitudine, iniziata presto e mantenuta con una disciplina impressionante. È una dimostrazione che ricorda a tutte le generazioni che il risparmio rimane uno degli strumenti più potenti, a patto di saper dire "no" ogni giorno, e di avere il coraggio di farlo.