La mannequin plus size Ashley Graham revisite le vintage coloré et fait sensation

Mannequins
Clelia Campardon
@ashleygraham / Instagram

Dans une publication Instagram, la mannequin américaine Ashley Graham a résumé son parti pris mode avec une formule simple : « i’ll take my vintage with a little curve ». Elle y cite ensuite plusieurs maisons emblématiques – Issey Miyake, Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli – ainsi que Gabriel Held Vintage.

Un vestiaire d’archives très affirmé

Avec cette publication, Ashley Graham met en avant un vestiaire vintage pensé comme une vraie déclaration de style. Le choix de maisons aussi fortes que Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli ou encore Issey Miyake dessine un univers mode expressif. Plus qu’une simple sélection de pièces, ce post donne à voir une vision du vintage comme terrain de jeu, entre références iconiques et goût affirmé pour des silhouettes marquantes.

Une manière de revendiquer ses formes

Le point fort de cette publication tient aussi à sa légende. En écrivant « i’ll take my vintage with a little curve », Ashley Graham associe clairement l’idée d’archive de mode à une silhouette pulpeuse, sans chercher à lisser ou à neutraliser son image. Cette prise de parole, brève mais efficace, s’inscrit dans la continuité de son parcours. Ashley Graham a toujours défendu une mode inclusive et rappelle que style pointu, luxe et désirabilité ne devraient jamais être réservés à un seul type de corps.

Avec quelques mots seulement, Ashley Graham signe ainsi une publication qui dépasse le simple « effet de style ». En associant maisons iconiques, vintage et formes affirmées, elle propose une lecture libre et plus contemporaine de la mode d’archive. Ce post rappelle surtout qu’un vestiaire vintage peut être pleinement incarné.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Diplômée de Sciences Po, je nourris une véritable passion pour les sujets culturels et les questions de société.
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