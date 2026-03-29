Le parcours de Daphne Selfe, mannequin active jusqu’à 97 ans

Daphne Selfe a marqué l’histoire de la mode. Active pendant plus de sept décennies, la mannequin britannique est devenue une figure emblématique de la représentation des femmes séniores dans l’industrie. Elle est décédée le 21 mars 2026 à l’âge de 97 ans, laissant derrière elle un parcours souvent cité comme exemple d’évolution des standards de beauté.

Des débuts dans l’après-guerre

Née le 1er juillet 1928 à Londres, Daphne Selfe débute sa carrière de mannequin à la fin des années 1940 après avoir été remarquée lors d’un concours de couverture de magazine. Elle se forme ensuite dans l’agence Gaby Young et travaille pour des catalogues, des campagnes publicitaires et des maisons de couture. À cette époque, le secteur de la mode impose des critères très stricts, laissant peu de place à la diversité des profils. Après son mariage dans les années 1950, Daphne Selfe met temporairement sa carrière entre parenthèses pour se consacrer à sa vie familiale. Elle continue néanmoins à apparaître ponctuellement dans des productions audiovisuelles et dans la publicité.

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Un retour remarqué après 70 ans

La carrière de Daphne Selfe connaît un nouvel essor à la fin des années 1990, lorsqu’elle reprend le mannequinat après le décès de son époux. À plus de 70 ans, elle attire l’attention de photographes et de marques intéressés par une représentation plus large des âges. Elle participe notamment à la London Fashion Week et pose pour des magazines internationaux tels que Vogue ou Marie Claire.

Au fil des années, elle collabore avec des marques comme Dolce & Gabbana ou Nivea et travaille avec des photographes reconnus comme Mario Testino ou David Bailey. Son apparence dite naturelle, notamment ses longs cheveux gris qu’elle choisit de ne pas teindre, devient sa signature visuelle. Elle affirme régulièrement son souhait de ne pas « dissimuler les effets du temps », contribuant à une représentation plus réaliste du vieillissement.

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Une carrière record dans l’histoire de la mode

Daphne Selfe a été reconnue par le Guinness World Records comme la mannequin professionnelle la plus âgée encore en activité. Sa carrière s’étend sur plus de 70 ans, un record rare dans l’industrie de la mode. Sa dernière apparition professionnelle remonte à 2025, lors d’un événement organisé par Vogue à Royal Ascot. En 2019, elle reçoit la Médaille de l’Empire britannique pour sa contribution à la mode et pour son rôle dans la visibilité des femmes âgées dans ce secteur.

Une figure de référence pour la diversité d’âge

Le parcours de Daphne Selfe est souvent cité comme un exemple de lutte contre l’âgisme dans la mode. Elle défend l’idée que la visibilité de profils variés permet de mieux refléter la société. Au fil des années, elle exprime régulièrement son souhait de voir davantage de mannequins seniors représentés dans les médias et les campagnes publicitaires. Son témoignage s’inscrit dans un mouvement plus large visant à encourager une représentation plus inclusive, notamment en matière d’âge, de morphologie ou d’origine.

Une influence durable dans l’industrie

La disparition de Daphne Selfe a suscité de nombreux hommages dans la presse internationale, soulignant l’impact de sa carrière sur l’évolution des standards de beauté. Sa trajectoire rappelle que la mode peut évoluer en intégrant des profils longtemps restés peu visibles. Plusieurs observateurs estiment que son parcours a contribué à ouvrir la voie à d’autres mannequins séniores. Son engagement en faveur d’une vision plus inclusive de la beauté continue d’influencer le secteur.

Avec une carrière s’étendant sur plus de sept décennies, Daphne Selfe a ainsi marqué l’histoire de la mode en poursuivant son activité jusqu’à un âge dit avancé. Décédée à 97 ans, elle laisse derrière elle une trajectoire souvent citée comme un exemple de persévérance et d’ouverture vers une diversité plus large des profils dans les médias visuels.