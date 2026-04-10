« Belle et libre » : à 62 ans, cette mannequin australienne ne cesse d’inspirer

La femme d’affaires, mannequin et actrice australienne Elle Macpherson est une figure marquante de l’industrie de la mode. Elle ne cesse de susciter l’attention, notamment grâce à ses prises de parole sur le bien-être et l’évolution de la perception de la beauté avec l’âge.

Une carrière emblématique dans la mode internationale

Elle Macpherson s’est imposée comme l’une des mannequins les plus célèbres des années 1980 et 1990. Surnommée « The Body », elle a posé à plusieurs reprises pour le magazine Sports Illustrated. Au fil de sa carrière, elle a collaboré avec de nombreuses marques internationales et développé sa propre ligne de produits, consolidant son statut d’entrepreneuse dans l’univers du bien-être. Son parcours illustre l’évolution des carrières dans la mode, où certaines personnalités poursuivent leurs activités bien au-delà des podiums.

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Une vision du vieillissement axée sur l’équilibre

Elle Macpherson évoque régulièrement l’importance d’un « mode de vie équilibré ». Elle met en avant l’attention portée à l’alimentation, au sommeil et à l’activité physique. Elle explique que la notion de bien-être englobe à la fois la santé physique et l’équilibre émotionnel. Selon elle, la confiance peut évoluer avec l’âge, influençant la manière dont les personnes perçoivent leur apparence. Ses prises de parole s’inscrivent dans un discours plus large autour de l’acceptation de soi et de la diversité des parcours.

Elle Macpherson reste présente dans les médias et sur les réseaux sociaux. Elle partage régulièrement des réflexions sur le mode de vie, la santé et l’évolution de l’image du corps au fil du temps. Cette visibilité contribue à alimenter les discussions autour de la représentation des femmes de plus de 60 ans dans les secteurs de la mode et de la beauté.

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Une évolution des standards de beauté

La présence de mannequins de différentes générations dans les campagnes publicitaires illustre une évolution progressive des standards esthétiques. Certaines marques intègrent aujourd’hui des profils plus variés, reflétant un intérêt croissant pour la diversité des parcours et des expériences. Les prises de parole d’Elle Macpherson participent à ce mouvement, en mettant en avant une vision de la beauté associée à l’expérience et à l’équilibre.

Bien que son discours valorisant l’acceptation du temps qui passe, sans honte ni regret, trouve un écho positif auprès de certaines internautes, le corps d’Elle Macpherson demeure conforme aux standards esthétiques dominants de la société. Cette représentation peut toutefois coexister avec une autre attente, encore peu visible dans les médias, celle d’une véritable diversité des morphologies féminines après 60 ans. En effet, les femmes âgées aux corps plus éloignés des « canons habituels », notamment les femmes rondes ou grosses, restent très rarement représentées, ce qui limite encore la pluralité des images proposées du vieillissement féminin.

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En résumé, le parcours d’Elle Macpherson montre comment certaines figures de la mode continuent d’exercer une influence durable. À travers ses interventions médiatiques, elle encourage une réflexion sur la manière dont les représentations de la beauté évoluent avec le temps.