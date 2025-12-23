Sacrée mannequin de l’année, elle partage une vérité bouleversante

Quelques jours à peine après avoir été sacrée « Mannequin de l’année 2025 », la top-modèle Anok Yai a bouleversé ses fans en partageant un message émouvant sur sa santé. Derrière les projecteurs et les tapis rouges, la mannequin sud-soudanaise a confié avoir mené, dans le silence, une bataille pour sa vie. Son courage et sa franchise ont immédiatement suscité une vague de soutien à travers le monde de la mode.

Une ascension fulgurante entachée par une épreuve invisible

Révélée en 2017 après qu’une photo d’elle soit devenue virale, Anok Yai a connu l’une des carrières les plus impressionnantes du mannequinat. Égérie de Prada, Versace ou encore Dior, elle s’est imposée comme une figure majeure de la diversité sur les podiums. Alors qu’elle enchaînait les défilés, la jeune femme luttait en secret contre un problème cardiorespiratoire congénital.

Sur Instagram, elle a expliqué avoir découvert sa maladie par hasard : « J’ai appris que j’avais une malformation qui surmenait mon cœur et détruisait lentement mes poumons ». Pensant d’abord qu’il s’agissait d’une toux passagère, Anok Yai a fini par développer des douleurs thoraciques et des difficultés à respirer, avant de comprendre la gravité de la situation.

Une opération salvatrice et un message d’espoir

Dans son message, Anok Yai a révélé avoir subi avec succès une chirurgie pulmonaire assistée par robotique, une intervention complexe mais désormais courante dans le traitement des maladies pulmonaires sévères.

Elle a exprimé une profonde gratitude envers les équipes médicales du NYU Langone Hospital, du Beverly Hills Concierge Health, ainsi qu’au Dr Robert Cerfolio et au Dr Harmik Soukiasian, qui ont diagnostiqué et traité sa condition à temps : « Je suis éternellement reconnaissante aux médecins, aux infirmiers et à ma famille, les premiers visages que j’ai vus en me réveillant. Grâce à eux, j’ai plus de temps devant moi ». La mannequin a annoncé qu’elle se concentrait désormais sur sa guérison, avant de rassurer ses admirateurs : « Je me repose pour le moment… mais je reviendrai. À très vite ».

Un soutien massif venu du monde entier

Son témoignage a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, déclenchant un flot de messages de solidarité. Parmi eux, plusieurs grandes figures de la mode et du divertissement ont tenu à lui adresser leur affection :

La mannequin et actrice britanno-jamaïcaine Naomi Campbell : « Envoie ton amour, ta lumière et ta guérison. Que Dieu te protège ».

L’actrice, chanteuse, productrice et auteure américaine : Taraji P. Henson : « Tu es guérie, au nom de Jésus ».

La basketteuse américaine Angel Reese a écrit : « Je prie pour toi, ma sœur. Tu es forte et tu gagneras cette bataille ».

Déterminée et reconnaissante, Anok Yai rappelle que la maladie ne choisit pas ses moments – même au sommet du succès. Son courage et sa vulnérabilité offrent un rare moment de sincérité dans un univers souvent dominé par la perfection. En partageant son histoire, la top-modèle inspire une leçon précieuse : la véritable force ne se voit pas seulement sur les podiums, mais aussi dans la résilience silencieuse des instants difficiles.