Sacrée mannequin de l’année, elle partage une vérité bouleversante

Mannequins
Léa Michel
@anokyai/Instagram

Quelques jours à peine après avoir été sacrée « Mannequin de l’année 2025 », la top-modèle Anok Yai a bouleversé ses fans en partageant un message émouvant sur sa santé. Derrière les projecteurs et les tapis rouges, la mannequin sud-soudanaise a confié avoir mené, dans le silence, une bataille pour sa vie. Son courage et sa franchise ont immédiatement suscité une vague de soutien à travers le monde de la mode.

Une ascension fulgurante entachée par une épreuve invisible

Révélée en 2017 après qu’une photo d’elle soit devenue virale, Anok Yai a connu l’une des carrières les plus impressionnantes du mannequinat. Égérie de Prada, Versace ou encore Dior, elle s’est imposée comme une figure majeure de la diversité sur les podiums. Alors qu’elle enchaînait les défilés, la jeune femme luttait en secret contre un problème cardiorespiratoire congénital.

Sur Instagram, elle a expliqué avoir découvert sa maladie par hasard : « J’ai appris que j’avais une malformation qui surmenait mon cœur et détruisait lentement mes poumons ». Pensant d’abord qu’il s’agissait d’une toux passagère, Anok Yai a fini par développer des douleurs thoraciques et des difficultés à respirer, avant de comprendre la gravité de la situation.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par ROCK (@anokyai)

Une opération salvatrice et un message d’espoir

Dans son message, Anok Yai a révélé avoir subi avec succès une chirurgie pulmonaire assistée par robotique, une intervention complexe mais désormais courante dans le traitement des maladies pulmonaires sévères.

Elle a exprimé une profonde gratitude envers les équipes médicales du NYU Langone Hospital, du Beverly Hills Concierge Health, ainsi qu’au Dr Robert Cerfolio et au Dr Harmik Soukiasian, qui ont diagnostiqué et traité sa condition à temps : « Je suis éternellement reconnaissante aux médecins, aux infirmiers et à ma famille, les premiers visages que j’ai vus en me réveillant. Grâce à eux, j’ai plus de temps devant moi ». La mannequin a annoncé qu’elle se concentrait désormais sur sa guérison, avant de rassurer ses admirateurs : « Je me repose pour le moment… mais je reviendrai. À très vite ».

Un soutien massif venu du monde entier

Son témoignage a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, déclenchant un flot de messages de solidarité. Parmi eux, plusieurs grandes figures de la mode et du divertissement ont tenu à lui adresser leur affection :

  • La mannequin et actrice britanno-jamaïcaine Naomi Campbell : « Envoie ton amour, ta lumière et ta guérison. Que Dieu te protège ».
  • L’actrice, chanteuse, productrice et auteure américaine : Taraji P. Henson : « Tu es guérie, au nom de Jésus ».
  • La basketteuse américaine Angel Reese a écrit : « Je prie pour toi, ma sœur. Tu es forte et tu gagneras cette bataille ».

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par ROCK (@anokyai)

Déterminée et reconnaissante, Anok Yai rappelle que la maladie ne choisit pas ses moments – même au sommet du succès. Son courage et sa vulnérabilité offrent un rare moment de sincérité dans un univers souvent dominé par la perfection. En partageant son histoire, la top-modèle inspire une leçon précieuse : la véritable force ne se voit pas seulement sur les podiums, mais aussi dans la résilience silencieuse des instants difficiles.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Cette mannequin espagnole fait sensation avec ses photos inspirées des années 2000

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Cette mannequin espagnole fait sensation avec ses photos inspirées des années 2000

Cindy Kimberly, mannequin espagnole d'origine néerlandaise, a encore marqué les esprits. Dans sa récente série de photos partagée...

Cette mannequin « plus size » se déguise en cow-boy et fait sensation

Tabria Majors, mannequin « plus size » américaine suivie par plus de 2 millions de personnes sur Instagram, est devenue une...

Avec ses formes généreuses, cette mannequin australienne rayonne

Résidente de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW), Kate Wasley s’impose aujourd’hui comme l’un des visages les plus emblématiques...

Cette mannequin « plus size » rayonne dans un ensemble en dentelle original

Candice Huffine, pionnière de la mode "grande taille", captive à nouveau en portant un tailleur-pantalon noir en dentelle...

L’émotion de ces parents indiens face à leur fille qui ouvre le défilé Chanel

Pour les parents de Bhavitha Mandava, voir leur fille ouvrir un défilé Chanel à New York a tout...

Hayley Hasselhoff, la mannequin « plus size » qui casse les codes de la beauté

Dans un monde de la mode souvent obsédé par des standards inaccessibles, Hayley Hasselhoff se distingue comme une...