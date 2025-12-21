Cette mannequin espagnole fait sensation avec ses photos inspirées des années 2000

Mannequins
Léa Michel
Cindy Kimberly, mannequin espagnole d’origine néerlandaise, a encore marqué les esprits. Dans sa récente série de photos partagée sur Instagram, elle revisite l’esthétique des années 2000, mêlant glamour rétro, nostalgie ciné et attitude affirmée.

Un retour à l’esthétique « Y2K »

Cindy Kimberly affiche un goût certain pour les codes visuels du début des années 2000 : lumières chaudes, accessoires brillants et décors dignes des clips pop de l’époque. À travers sa mise en scène, elle fait revivre l’esprit « fashion icon » de cette génération – un mélange de spontanéité et de sophistication qui rappelle les débuts de l’ère numérique.

Cette série de photos reprend cette tendance avec une touche personnelle : poses, cadrages travaillés et ambiance feutrée. Les abonnés de la mannequin espagnole ont immédiatement remarqué le soin apporté à chaque détail, saluant son œil artistique et sa manière de capturer la nostalgie.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Cindy Kimberly (@wolfiecindy)

Un clin d’œil à « The Bling Ring »

Le détail qui a particulièrement charmé ses fans, c’est la dernière photo du carrousel : une référence subtile au film « The Bling Ring » de Sofia Coppola. On y retrouve l’esprit du long métrage, entre fascination pour la mode et critique douce du culte des célébrités. Cette touche cinématographique a beaucoup fait réagir dans les commentaires. Les internautes ont adoré ce clin d’œil artistique, multipliant les messages enthousiastes et admiratifs : « iconique », « elle comprend tout à l’esthétique 2000s », ou encore « digne d’un film ».

En résumé, en revisitant l’univers des années 2000 sans tomber dans la caricature, Cindy Kimberly prouve qu’elle sait transformer une simple publication en véritable moment d’esthétique et de culture pop.

