Cette mannequin « plus size » rayonne dans un ensemble en dentelle original

Mannequins
Tatiana Richard
@candicehuffine/Instagram

Candice Huffine, pionnière de la mode « grande taille », captive à nouveau en portant un tailleur-pantalon noir en dentelle qui met en valeur sa silhouette. Ce look chic réaffirme son rôle d’icône body positive, loin des clichés étriqués de la mode.

Un design dentelle inclusif

L’ensemble mêle transparence délicate et motifs floraux en dentelle, conçu pour épouser les formes sans les contraindre. Candice pose avec assurance, transformant ce tailleur-pantalon noir chic en manifeste de glamour accessible à toutes les morphologies.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Candice Huffine (@candicehuffine)

Candice Huffine, ambassadrice des formes

Repérée pour ses campagnes Chromat et Savage x Fenty, elle enchaîne les collaborations qui placent les mannequins « plus size » au cœur du luxe. Ce selfie souligne, une fois de plus, son engagement : la beauté n’a pas de taille unique, et la dentelle s’adresse à toutes les femmes.

Un impact fort pour la mode inclusive

En rayonnant dans cette pièce mode chic, la mannequin Candice Huffine inspire des milliers de followers à embrasser leur corps, boostant la visibilité de la mode inclusive. Son charisme naturel fait de chaque photo un plaidoyer visuel pour une industrie plus représentative.

À travers cette apparition remarquée, Candice Huffine rappelle ainsi que la mode gagne en puissance lorsqu’elle célèbre toutes les silhouettes. En sublimant la dentelle avec élégance, elle ne se contente pas de porter un ensemble : elle incarne une vision moderne, inclusive et libératrice du corps. Un message clair adressé à l’industrie comme au public : la beauté se décline au pluriel, et c’est précisément ce qui la rend inoubliable.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Rédactrice, j’explore les questions de beauté, mode et psychologie avec sensibilité et curiosité. J’aime comprendre les émotions qui nous traversent et donner la parole à celles et ceux qui nous aident à mieux nous connaître. Dans mes articles, je cherche à créer des ponts entre les savoirs scientifiques et nos vécus quotidiens.
