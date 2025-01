Vous allez adorer faire du sport avec ces vêtements éco-responsables (même en hiver) !

« Faire plus de sport ». Vous l’avez inscrit en lettre capitale dans votre liste de résolutions et pourtant vous n’avez toujours pas mis les pieds dans vos baskets. Au lieu de fouler le bitume ou de plier les genoux sur un tapis en mousse, vous préférez vous blottir contre votre canapé et vous glisser sous votre plaid. Et le froid de l’hiver muscle un peu plus votre flemme. Pour vous réconcilier avec le sport et apprécier l’effort physique même sous 0°C, Gayaskin s’impose comme une évidence dans vos dressings ! Cette marque française propose des vêtements de sport éco-responsables au design fonctionnel et à l’esthétique travaillée. En bref, des pièces qui vous donnent le sentiment d’être invincibles et utiles pour la planète. Grâce à sa gamme thermale, vous pouvez faire de l’exercice sans grelotter.

Gayaskin, les vêtements de sport durables dont vous avez toujours rêvé !

Vous avez envie de faire du sport, mais vous remettez toujours vos séances à plus tard ? Pour aimer le sport et ancrer l’activité physique dans votre quotidien, commencez par porter des vêtements dignes de ce nom. Oubliez le t-shirt blanc XXL qui ne laisse pas respirer le corps. Adieu le legging ultra fin qui vous cisaille le ventre et que vous devez remonter pendant toute votre séance !

Plongez plutôt votre corps dans les vêtements de sport signés Gayaskin. Avec ces pièces « feel good » et durables sur la peau, le sport n’est plus une corvée, mais un plaisir. En plus d’être stylées, confortables et pratiques, elles incarnent une mode éthique et vertueuse. Gayaskin redéfinit les règles du jeu en concevant ses vêtements dans des matières éco-sourcées.

Au cœur de ces pièces d’excellence : du nylon régénéré à partir de filets de pêche ou de tapis, mais aussi du tencel obtenu avec de la pulpe de bois. Le tout cousu dans un atelier familial à Porto selon un noble savoir-faire. Gayaskin fait la vitalité de Mère Nature (en plus de la vôtre) et redonne un peu de souffle à notre pauvre planète, épuisée par la fast-fashion.

Porter les vêtements Gayaskin c’est faire honneur à vos courbes et à la nature (qui vous sert d’ailleurs de terrain de jeu). Vous n’allez plus rechigner devant le tapis de yoga, les haltères et les gants de boxe. Avec Gayaskin, vous ne pratiquez pas une activité pour maigrir, vous le faites pour vous sentir vivante !

Un hiver sportif ? C’est possible avec cette gamme thermale !

Faire du sport en plein air sous des paysages figés par la gelée ? Il faudrait vous payer cher pour affronter le froid de l’hiver et courir sous 0°C. Déjà rien que sortir vos poubelles par cette météo polaire est une épreuve. Alors, faire du sport, même pas en rêve. Quand vous croisez des joggeuses, vous vous demandez quel est leur secret pour accomplir des kilomètres sans avoir l’air frigorifiées.

Eh bien, soit elles ont des super-pouvoirs qui les rendent insensibles au froid, soit elles ont adopté les vêtements de la gamme « L’intrépide ». Chez Gayaskin, la motivation n’a pas de saison ! Cette collection vous assure une chaleur constante. Par quelle magie ? Grâce à des vêtements techniques, dotés de tissu respirant et conçus dans matières recyclées.

Le legging thermal

Le legging Gayaskin est renforcé par une doublure en polaire et arbore un tissu déperlant pour vos sorties pluvieuses. Avec ses coutures stretch, il ne fait qu’un avec votre corps et vous accorde une grande liberté de mouvement. Qu’il pleuve, qu’il neige ou qu’il vente, ce legging thermal vous sert de bouclier.

Le pull thermal

Avec ses manches mitaines couvrantes, son col ½ zippé que vous pouvez ouvrir et fermer au gré de vos effort, ses deux poches latérales hyper pratiques et son logo réfléchissant dans le dos, ce pull vous protège sans vous encombrer durant votre performance. Plus besoin de cumuler les couches. Vous pouvez désormais faire du sport outdoor en hiver sans ressembler à Bibendum ni subir les effets « paralysants » du froid. Vous pouvez même porter ce haut pour chiller (en remplacement de votre pilou-pilou).

Le t-shirt manches longues « FOREST »

Vous comptez faire une randonnée lors de vos prochaines vacances d’hiver ? Pour braver le froid, sans sacrifier votre charme naturel, voici la pièce qu’il vous faut sur le dos ! Cette pièce, énième objet de désir de chez Gayaskin, peut vous accompagner lors de vos expéditions en extérieur, mais aussi pendant vos séances de yoga à l’air libre. Avec son col ajustable et sa matière technique qui évacue l’humidité, il deviendra vite votre indispensable de l’hiver.

Le bandeau

C’est la partie du corps la plus vulnérable face au froid. Au retour de vos sessions en plein air, vous ne sentez plus vos oreilles, qui ont d’ailleurs viré au rouge vif. Pour les barricader, oubliez le bonnet qui gratte et misez sur ce bandeau réversible. En plus de parfaire votre tenue sportswear, il vous protège sans vous faire transpirer et maintient vos cheveux en place.

Ces détails qui font la différence et qui embellissent vos séances

Contrairement aux modèles sportswear habituels, qui sont seulement là pour « faire joli » et qui omettent le côté pratique, les pièces Gayaskin sont pensées pour faciliter les séances de sport et rendre l’expérience plus agréable. La marque a poussé les coutures un peu plus loin en ajoutant de grandes poches latérales sur ses leggings et une petite poche à l’arrière pour les clés de la maison. Vous n’êtes plus obligée de vous balader avec un tas d’accessoires sur vous. Vous pouvez sortir les mains libres et enfin apprécier le sport à sa juste valeur. Avec sa ceinture haute et son élastique large, le legging maintient le corps sans le compresser. Pas besoin de tirer dessus toutes les minutes pour le remettre en place.

Les brassières quant à elles, soutiennent toutes les poitrines des plus menues aux plus généreuses grâce à une bande élastique et des pads amovibles. Elles sont aussi doublées à l’intérieur pour un effet cocooning digne d’un pyjama ! Dans ces vêtements de sport aux finitions impeccables et aux nobles valeurs, vous vous surprenez à dire « je veux faire du sport ». Entre les machines de musculation, devant le sac de frappes ou sur la piste d’un stade, vous vous sentez (enfin) à votre place. Vous êtes prête à relever tous les défis !

En intégrant Gayaskin à votre vestiaire, vous faites un petit pas pour la planète et une grande enjambée pour votre bien-être. Maintenant vous connaissez le secret pour retrouver le goût du sport.

Article partenaire