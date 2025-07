Ce jour où Lady Gaga a porté une robe pare-balles

Lady Gaga est familière des tenues hors normes et des pièces mode provocantes. Entre sa robe à base de viande et sa combinaison Arlequin toute en transparence, l’auteure de « Bad Romance » se plaît derrière des coutures excentriques. Lors de l’investiture de Joe Biden, elle arborait une robe signée Schiaparelli dotée d’une broche à l’effigie d’une colombe dorée. Une étoffe aux couleurs patriotiques et coutures plus raisonnables qui lui faisait en fait office de bouclier et qui renfermait bien plus que du tissu.

Une robe aux allures d’armure cousue pour sa sécurité

Lors de ses apparitions publiques, Lady Gaga ne passe pas inaperçue et improvise une performance visuelle à chaque sortie sur le bitume. Elle se présente dans des tenues qui surpassent largement le politiquement correct et qui sont l’antithèse même de la discrétion. Elle apprivoise des pièces mode pensées pour interpeller, choquer, déranger. Lors de l’investiture de Joe Biden, le 20 janvier 2021, elle a délaissé ensemble latex, bottes à plateformes et vêtements architecturaux piqués d’audace pour se hisser dans une robe de circonstance, plus prudente et moins effrontée. Le temps de quelques chansons, elle a fait des infidélités à son style néo-baroque déroutant pour répondre au dress code formel de cet événement politique.

Habillée par Schiaparelli et transformée en œuvre d’art par la célèbre maison de couture italienne, elle a donné de la voix dans une tenue monumentale. Cette tenue, plus sobre et distinguée que sa robe en lambeau de viande, n’en était pas moins spectaculaire. Une veste marine en cachemire avec une colombe imposante perchée sur son cœur, le tout assorti d’une jupe flamboyante en faille de soie lavée. Lady Gaga était fière de se tenir dans cet ensemble sur-mesure, aux nuances de sa nation.

Au-delà du visible, cette tenue était en fait « blindée ». Cette veste soignée dans les moindres coutures renfermait une doublure vouée à amortir non pas les critiques, mais des balles. Elle avait la même fonction que le gilet rembourré des forces de l’ordre. Lady Gaga, habituée aux regards assassins et aux yeux qui fusillent au lieu d’admirer, profitait d’une protection très rapprochée, l’air de rien.

Une création d’anthologie signée Schiaparelli

Le dernier coup de maître de Schiaparelli remonte à la Fashion Week de Paris automne-hiver 2025-2026. La maison de haute couture, qui se caractérise par son goût pour l’étrange poétique et qui joue avec l’anatomie de manière spectaculaire, a façonné une robe avec un cœur battant diamanté en tour de cou. Ce collier intégré, aux détails chirurgicaux, illustre à merveille l’univers surréaliste et fantasmagorique de la griffe.

Chaque pièce est une prouesse artistique et la robe pare-balle de Lady Gaga en fait partie. Schiaparelli, véritable orfèvre du tissu, est un spécialiste du trompe-l’œil. Renforcer la robe de la chanteuse sans que ça ne se lise sur son buste était donc un jeu d’enfant. La colombe, greffée sur la poitrine de Lady Gaga, elle, portait un rameau d’olivier dans le bec comme pour symboliser la paix sur une veste fortifiée inspirée du vestiaire de guerre.

La principale concernée décrivait son ressenti en ces mots dans les colonnes de Vogue UK : « personne ne s’en est rendu compte, mais c’était une robe pare-balle. Dès que j’ai vu cette colombe dorée, j’ai immédiatement su que c’était la bonne pièce à porter ».

Lady Gaga et Schiaparelli, une grande histoire d’amour

Schiaparelli et Lady Gaga parlent le même langage de la mode et se comprennent à travers l’art du vêtement. La maison de couture et l’interprète de « Abracadabra » ont un dénominateur commun : l’extravagance et l’absurde chic. Qui de mieux placé que Lady Gaga pour donner vie à ces créations délirantes, dignes d’un rêve un peu fou ?

Schiaparelli n’en était d’ailleurs pas à son coup d’essai sur le corps de cette icône pop intemporelle. En 2019, la maison emballait la chanteuse dans un gros nœud fuchsia, déployé du cou aux pieds. Esprit rebelle de la chanson, Lady Gaga semble avoir trouvé sa maison de prédilection. Une griffe qui saisit ce style à la frontière de l’imaginaire et qui s’en nourrit.

Lady Gaga s’exprime derrière le micro, mais aussi dans ses vêtements particulièrement bavards. Cet apparat fait en coalition avec Schiaparelli, est peut-être discret dans sa forme, mais puissant dans le fond. Celle qui incarne madame Gucci à l’écran a renoué avec le naturel, mais elle est encore en lutte contre la normalité.