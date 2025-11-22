Search here...

Cette astuce transforme une écharpe banale en un accessoire mode

Léa Michel
@arminarshe/TikTok

Réinventer une simple écharpe pour en faire un accessoire chic n’a jamais été aussi simple grâce à cette astuce mode tendance : le Big Bow Knot. Ce grand nœud papillon apporte à votre tenue une touche d’élégance et d’originalité sans effort. Voici comment procéder en quelques étapes faciles.

Étape 1 : préparer l’écharpe

Commencez avec une écharpe dont un des bouts est plus long que l’autre. Pliez ensuite l’extrémité la plus longue en deux fois de manière à obtenir quatre épaisseurs bien régulières. Cette base solide vous permettra de former un beau nœud.

Étape 2 : former le nœud

Rassemblez le pliage au centre, donnant ainsi la forme de votre futur nœud papillon. Ensuite, passez l’autre extrémité sous ce pli. Cela crée un effet de boucle qui donnera du volume et de la tenue à votre nouage.

Étape 3 : finaliser le Big Bow Knot

Ramenez les bouts de l’écharpe par-dessus les plis, puis contournez par l’arrière. Pour finir, glissez l’extrémité libre à travers la boucle formée et serrez légèrement pour assurer la forme du nœud tout en gardant du maintien.

@arminarshe Replying to @Norsku the easiest way to make your scarf a bow 🎀⛄️#bow #bowscarf #scarf #coquetteaesthetic #girlythings #winterfashion @Victoria’s Secret ♬ original sound – 🎅🎄CHRISTMAS 🎄🎅

Le résultat est un joli nœud papillon volumineux, parfait pour sublimer un manteau, une veste ou même un pull simple. Ce nouage est idéal pour ajouter une touche stylée à une tenue d’hiver ou de demi-saison, transformant instantanément un accessoire basique en pièce phare.

Avec ce tutoriel, vous deviendrez une experte du nouage d’écharpe, prête à jouer sur les textures et les couleurs pour affirmer votre style avec élégance et créativité.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Fans de vêtements vintage ? Ce n’est pas qu’une question de goût selon les psychologues

