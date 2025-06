Cette couleur peut ruiner votre entretien d’embauche (les recruteurs le confirment)

Lors d’un entretien d’embauche, chaque détail compte, et la couleur de votre tenue peut influencer la perception du recruteur dès les premières secondes. Selon plusieurs enquêtes, une teinte en particulier serait à proscrire, car elle renverrait « une image peu professionnelle ».

L’importance de la première impression

Avant même de commencer à parler, le recruteur se forge une opinion sur votre personnalité à travers votre apparence. Le choix des couleurs de vêtements joue un rôle clé dans cette première impression. Les couleurs sobres comme le bleu, le blanc ou même le noir sont généralement recommandées, car « elles évoquent la confiance, la fiabilité et le sérieux ».

La couleur à éviter absolument : l’orange

D’après une enquête menée par le centre de carrière de l’Université Cornell de New York, le orange est la couleur la moins appréciée par les recruteurs. Près de 25 % des professionnels interrogés estiment que porter du orange à un entretien d’embauche donne une image peu flatteuse. Cette couleur est souvent « associée à un manque de maturité, de professionnalisme et à une certaine impulsivité », des traits peu recherchés dans le monde du travail.

Le orange, couleur vive et énergique, peut certes attirer l’attention, mais il est perçu comme « trop audacieux et peu adapté » au contexte formel d’un entretien. Cette teinte est également la moins appréciée aussi bien par les hommes que par les femmes, selon les résultats de l’enquête.

Quelles couleurs privilégier pour réussir son entretien ?

Pour mettre toutes les chances de votre côté, il est conseillé d’opter pour des couleurs neutres et classiques. Le bleu inspire la confiance et la stabilité, le blanc évoque la propreté et la rigueur, tandis que le noir, symbole d’autorité, convient surtout aux postes à responsabilités. En revanche, pour des métiers en contact avec le public ou des postes débutants, mieux vaut éviter une tenue entièrement noire, jugée trop stricte.

Lors d’un entretien d’embauche, chaque détail compte. Votre gestuelle, votre ton de voix, votre posture… et même la couleur de votre tenue. Toutefois, si vous vous sentez confiante, élégante et vous-même dans une tenue orange, qui sommes-nous pour vous dire de ne pas la porter ? Et puis, si un recruteur vous juge uniquement sur la couleur de votre haut et pas sur vos compétences ni votre potentiel… est-ce vraiment un environnement dans lequel vous souhaitez évoluer ? Vous méritez un poste où votre personnalité est vue comme une richesse, pas comme un risque.