Votre jean taille haute pourrait être à l’origine de ce problème de santé, selon un médecin

Si autrefois, les femmes devaient subir les coutures strictes des corsets et ranger leur jambe derrière des jupes encombrantes, aujourd’hui elles sont libérées de toutes ces entraves vestimentaires, ou presque. Il y a encore une pièce dans leur penderie qui, malgré sa coupe dite flatteuse, provoque des dégâts collatéraux sur le corps. Et ce vêtement a certainement déjà habillé vos gambettes.

Le jean taille haute, à l’origine de vos maux de ventre ?

Même si le jean taille basse tente de se frayer un chemin dans les dressings, la version taille haute culmine toujours en haut de la pile, prête à dépanner les silhouettes et à parfaire les tenues. Le jean taille haute est à la base de nombreux looks, des plus casuals aux plus élégants. Il a l’avantage de redéfinir les contours de la silhouette et de souligner la taille comme aucun autre modèle.

Cependant, si vous l’avez déjà eu sur vos hanches, vous savez qu’il n’est pas très tendre avec le corps et qu’il comprime les organes de la même manière qu’un garrot. Tant et si bien qu’après un repas copieux, vous devez ouvrir la fermeture éclair de votre denim pour laisser plus d’espace à votre ventre. Vous entretenez un peu une histoire d’amour-haine avec cette pièce mode. Dans le miroir, il vous convainc sans problème, mais au ressenti, il vous décourage au bout de quelques heures. Certes, le jean taille haute est toujours un excellent choix en termes de style et de sophistication. Or, ne donnez pas raison à cette piètre citation qui dit : « il faut souffrir pour être belle ».

Parce malgré toutes les promesses esthétiques qu’il tient, le jean taille haute est certainement responsable de votre inconfort intestinal. Si vous avez des ballonnements, des douleurs au ventre ou des gaz, le coupable ne se trouve peut-être pas dans votre assiette, mais dans votre dressing. Et ça n’a rien d’étonnant, puisque le jean taille haute agit comme une gaine. Une journaliste du média Stylist en a fait la sombre expérience et a alerté sur les ravages silencieux du jean taille haute auquel elle ne déroge pas. « Portant mon jeans mom préféré, quelques minutes seulement après m’être assise, j’ai commencé à me sentir ballonnée et mal à l’aise », témoigne-t-elle.

Les méfaits cachés du jean taille haute

La rédactrice, qui venait de manger une pizza, n’avait qu’une hâte : retirer son jean et enfiler une pièce plus compatissante avec son corps. Après quelques bouchées, elle avait l’impression d’un poids sur son ventre et voulait juste sauter à pieds joints dans le jogging le plus moelleux et spacieux de sa penderie. Et la thérapeute en nutrition Anna Mapson a une explication à ça : « des ceintures serrées qui coupent votre ventre peuvent avoir un impact sur le bon déroulement de la digestion, provoquant des gaz, des ballonnements et des crampes d’estomac ».

En plus de maltraiter la silhouette et d’étrangler le ventre, le jean taille haute entrave la digestion comme le faisait le corset autrefois. Finalement c’est une forme de torture, un vêtement sadique qui va dans le sens des diktats de « minceur ». Lorsque vous portez un jean taille haute, votre abdomen n’assure pas son rôle comme il devrait. Il est à l’étroit et limité dans sa fonction. De ce fait, vous pouvez éprouver douleurs, brûlures d’estomac, reflux acides, et même gêne respiratoire. « Si la digestion est constamment ralentie, vous pouvez être sensible à la prolifération bactérienne de l’intestin grêle, connue sous le nom de SIBO », poursuit la spécialiste.

Et si le jean taille haute a, en plus, la particularité d’être serré, dans l’esprit slim, c’est la double peine pour votre corps. Là, c’est la circulation sanguine qui se fait mal. Autrement dit, tout le bas de votre corps tourne au ralenti et peine à fonctionner correctement. D’où l’intérêt de privilégier des pièces plus respirables et supportables.

Ce que les médecins préconisent à la place

Pas question de succomber à une pièce qui maudit votre corps au lieu de le soutenir et le traiter avec respect. Même si le jean taille haute enrichit votre style, il sacrifie votre bien-être au profit du paraître. Dans les rayons, vous avez d’autres alternatives à ce cruel denim. D’ailleurs la tendance est aux pantalons loose, aux joggings habillés et aux jeans baggy qui baillent sur les hanches.

Lorsque vous faites votre shopping, pensez à votre santé avant de penser à votre allure et aux « on dit ». Optez pour des bas à la taille élastique qui ne pèsent pas sur votre ventre et qui vous laissent une marge pour les bons repas. Préférez les modèles de jean qui arrivent sous le nombril. Le jean taille haute n’a pas le monopole du bon goût, le pantalon à pince « maxi » et le cargo XXL font par exemple aussi l’effet « whaou ».

Le jean taille haute a peut-être des atouts, mais il a aussi beaucoup de défauts et il suffit de l’arborer une journée pour le détester. Ça tombe bien, le survêtement est le nouveau must-have.