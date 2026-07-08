Comment choisir le maillot de bain idéal pour mettre en valeur sa silhouette

L’été est là, et avec lui l’envie de profiter des beaux jours dans un maillot de bain dans lequel on se sent belle, libre et pleinement soi-même. Entre les tendances, les conseils morpho et les diktats mode, il est parfois facile de perdre de vue l’essentiel : un maillot de bain est avant tout fait pour être porté avec plaisir, confort et confiance.

La règle numéro un : choisir un maillot qui vous ressemble

On entend souvent qu’il faudrait choisir son maillot de bain en fonction de sa morphologie, comme si certaines coupes étaient réservées à certaines silhouettes. Or, aucune forme de corps ne devrait limiter vos envies ni vous empêcher de porter le modèle qui vous plaît. Triangle, rectangle, silhouette « en 8 », ronde, petite, grande : chaque corps mérite de profiter de toutes les couleurs, toutes les coupes et tous les styles. La mode n’est pas là pour cacher, transformer ou « corriger » votre corps. Elle est là pour vous permettre de vous exprimer et de vous amuser.

Les conseils morpho : des idées, pas des interdictions

Les repères liés aux différentes silhouettes peuvent simplement être vus comme des pistes pour jouer avec les proportions ou mettre en avant certains détails que vous aimez particulièrement.

Par exemple, une silhouette en A , avec des hanches plus marquées que les épaules, peut s’amuser avec un haut coloré, imprimé ou doté de détails originaux pour attirer le regard vers le buste. Cela ne signifie toutefois pas qu’un haut uni, minimaliste ou un maillot deux-pièces simple serait à éviter. Si cette coupe vous plaît, elle est faite pour vous.

, avec des hanches plus marquées que les épaules, peut s’amuser avec un haut coloré, imprimé ou doté de détails originaux pour attirer le regard vers le buste. Cela ne signifie toutefois pas qu’un haut uni, minimaliste ou un maillot deux-pièces simple serait à éviter. Si cette coupe vous plaît, elle est faite pour vous. Pour une silhouette en V , avec des épaules plus présentes que les hanches, un bas à motifs, à volants ou dans une couleur vive peut apporter une touche de fantaisie. Cela dit, un maillot au style épuré ou un modèle très graphique peut également être magnifique : tout dépend de vos goûts et de votre personnalité.

, avec des épaules plus présentes que les hanches, un bas à motifs, à volants ou dans une couleur vive peut apporter une touche de fantaisie. Cela dit, un maillot au style épuré ou un modèle très graphique peut également être magnifique : tout dépend de vos goûts et de votre personnalité. Les silhouettes en 8 , souvent associées à un équilibre naturel entre les épaules et les hanches, peuvent porter de nombreuses coupes. Un maillot une pièce ajusté, un bikini taille haute ou un modèle plus décontracté peuvent tous trouver leur place dans votre dressing de plage.

, souvent associées à un équilibre naturel entre les épaules et les hanches, peuvent porter de nombreuses coupes. Un maillot une pièce ajusté, un bikini taille haute ou un modèle plus décontracté peuvent tous trouver leur place dans votre dressing de plage. Quant aux silhouettes en H, avec des lignes plus droites, ou aux silhouettes en O, avec des courbes dites généreuses, elles peuvent jouer avec les textures, les découpes, les matières ou les coupes enveloppantes. Là encore, aucune obligation : un maillot coloré, échancré, minimaliste ou tendance peut être porté simplement parce qu’il vous plaît.

Oubliez les « règles » : votre corps n’a pas besoin d’être corrigé

Pendant longtemps, les conseils mode ont souvent été présentés comme des listes d’interdits : éviter certaines couleurs, cacher certaines zones, privilégier telle coupe plutôt qu’une autre… Or, votre corps n’est pas un problème à résoudre. Porter un maillot de bain, c’est profiter d’un moment agréable, aller se baigner, bronzer, jouer, marcher sur la plage ou simplement se sentir bien. La meilleure coupe est donc celle dans laquelle vous pouvez bouger librement et qui vous donne envie de la porter. Un imprimé qui vous fait sourire, une couleur vive qui attire votre regard, une coupe tendance que vous avez envie d’essayer : voilà de vraies bonnes raisons de choisir un maillot.

La confiance est le plus bel accessoire de plage

Le maillot de bain parfait n’est pas forcément celui qui correspond aux critères d’une « silhouette idéale » imaginée par la mode. C’est celui qui correspond à votre personnalité et à votre envie du moment. Essayez différents modèles, sortez de vos habitudes si vous en avez envie, amusez-vous avec les styles et écoutez-vous avant tout. La plage est un espace de liberté, pas un défilé où chaque corps doit suivre des règles.

En résumé, cet été, le plus beau choix sera toujours celui qui vous fait vous sentir bien. Car toutes les silhouettes ont leur place dans tous les maillots de bain : il n’existe pas de corps « interdit » à la mode, seulement des vêtements dans lesquels chaque personne peut révéler son propre style.